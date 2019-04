Không phải cứ sốt là uống kháng sinh

Thế nhưng uống kháng sinh mà các triệu chứng bệnh vẫn không thuyên giảm, sốt ruột tôi cho con đi khám, nhưng trong đơn thuốc của bác sĩ tôi lại không thấy có thuốc kháng sinh. Vậy việc dùng kháng sinh cho con của tôi trước đó là thừa và có gây hại gì không? Xin báo giải đáp giúp.

Trần Thanh Vân (Hà Nội)

Có thể nói trẻ em bị ho, sổ mũi, sốt... phần lớn là do virut. Một số ít do vi khuẩn. Vì vậy, thấy con sốt chị đã đi mua ngay kháng sinh về cho con uống là chưa hợp lý. Bởi kháng sinh chỉ diệt được vi khuẩn mà không diệt được virut. Hầu hết trẻ sốt là do virut, chỉ cần theo dõi, chờ sốt tự hết trong vòng 3-5 ngày. Uống kháng sinh sẽ không hiệu quả mà còn gây ra nhiều hệ lụy xấu như tăng chi phí điều trị, trẻ có thể gặp tác dụng phụ của thuốc như tiêu chảy (đây là bất lợi phổ biến nhất khi dùng kháng sinh nói chung và clamoxyl nói riêng). Ngoài ra, trẻ có thể gặp nhiều bất lợi khác như nổi mẩn da, ngứa, mề đay; phản ứng da nặng, phù thần kinh - mạch, sốc phản vệ, bệnh huyết thanh, viêm mạch, viêm thận mô kẽ... thậm chí nguy hiểm đến tính mạng (sốc phản vệ) nếu không được cấp cứu kịp thời. Điều nguy hiểm hơn khi sử dụng kháng sinh không đúng sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc trong trị bệnh, làm cho vi khuẩn trở nên kháng thuốc, đây là vấn đề rất nan giải hiện nay.

Như vậy không phải cứ sốt là mua kháng sinh về dùng. Chỉ khi nào xác định nguyên nhân là do vi khuẩn mới dùng kháng sinh để trị. Vì thế, người bệnh chỉ dùng kháng sinh khi có sự kê đơn của bác sĩ. Và khi được bác sĩ kê dùng kháng sinh, người bệnh cần dùng đủ liều và đủ thời gian. Vì việc ngừng kháng sinh sớm hoặc không đủ liều có thể gây ra đề kháng kháng sinh, bệnh dễ tái phát và nghiêm trọng hơn so với ban đầu.

Trong trường hợp của con bạn, ho, sổ mũi, sốt... có nguyên nhân là do virut nên bác sĩ đã không cho dùng kháng sinh mà chỉ kê đơn các thuốc điều trị triệu chứng, bạn nên cho con uống thuốc theo chỉ định và tái khám (nếu có). Tuy nhiên, bạn cũng nên rút kinh nghiệm lần sau, nếu con ốm cần cho đi khám để được dùng thuốc phù hợp, tránh tình trạng tự ý dùng thuốc nhưng không đúng cách trên.

Theo DS. Hoàng Thu/SK&ĐS