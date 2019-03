Ðiều trị lách to thế nào?

Nếu lách to gây biến chứng nghiêm trọng điều trị nội khoa không kết quả có thể phẫu thuật cắt bỏ lá lách (cắt lách) là một lựa chọn. Đôi khi, xạ trị có thể thu nhỏ lá lách để có thể tránh được phẫu thuật. Trong thư bạn nói lách to nhưng không nói rõ nguyên nhân do bệnh về máu hay bệnh về gan hay do nhiễm ký sinh trùng (sốt rét). Nếu tiền sử có bệnh về máu như thalasemia thì sau cắt lách người bệnh vẫn khỏe mạnh.

Tuy nhiên, cần định kỳ mỗi tháng khám và điều trị thải sắt tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hoặc Khoa Huyết học của bệnh viện tỉnh gần nhà. Tóm lại, bạn không nên quá bi quan, hãy đi khám sớm tại bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn lựa chọn cách điều trị phù hợp. Chúc bạn mau lành bệnh.

Theo BS. Vũ Ngọc Anh/SK&ĐS