Hay bị tụt huyết áp, vì sao?

Em năm nay 26 tuổi. Em hay bị tụt huyết áp, kèm theo chóng mặt, nặng đầu, tay chân hay mỏi, ê ẩm. Ở đầu khớp đầu gối hay bị bầm tím nhỏ, một thời gian là hết nhưng rất thường xuyên. Em hay bị đau dạ dày, có khi nôn mửa, khi ăn món lạ thường bị đau. Bác sĩ cho biết triệu chứng của em là bệnh gì, cần khám hoặc xét nghiệm những gì ạ? Em xin cảm ơn.

Tụt huyết áp làm cho máu đi nuôi cơ thể kém nên dẫn tới thiếu máu não và bị đau đầu, hoa mắt. Máu đến cơ bắp thiếu dẫn tới nhược mỏi cơ nên người uể oải, chân tay mỏi... Nguyên nhân tụt huyết áp có thể do ăn uống kém, cơ thể suy nhược, do chảy máu trong chấn thương, bệnh về máu hoặc tiêu chảy mất nước,... Hơn nữa, theo thư mô tả thì bạn còn hay bị nôn mửa, đau dạ dày và hay dị ứng thức ăn nữa. Với mô tả như vậy thì bạn tụt huyết áp là do kém hấp thu chất dinh dưỡng dẫn đến thiếu máu.

Tuy nhiên, trường hợp của bạn còn bị bầm tím ở gối thường xuyên, có thể đó là những nốt (mảng) xuất huyết, nếu kèm theo bạn thấy kinh nguyệt hằng tháng kéo dài thì có thể bị xuất huyết do giảm tiểu cầu. Muốn biết bệnh gì, cần thăm khám thực thể lâm sàng và làm một số xét nghiệm như: xét nghiệm máu, nội soi dạ dày... từ đó bác sĩ mới đưa ra chẩn đoán chính xác và tư vấn điều trị cụ thể. Do vậy, bạn cần khám chuyên khoa nội tổng hợp tại một bệnh viện đa khoa gần nhà... Trước hết bạn cần ăn uống đầy đủ, có thời gian biểu nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tránh những món ăn mà bạn bị dị ứng. Nếu bị đau dạ dày, nên nội soi dạ dày để tìm nguyên nhân gây đau, nếu do khuẩn H.pylori cần điều trị triệt để. Tóm lại, bạn mới 26 tuổi mà sức khỏe như thế thì cần khám tổng thể để tìm nguyên nhân và điều trị sớm.

Theo BS. Vũ Ngọc Anh/SK&ĐS