Dùng thuốc bổ cho người cao tuổi thế nào?

Bạn Vinh thân mến! Ở người cao tuổi việc hấp thu vitamin trở nên khó khăn hơn, kể cả khi chế độ ăn uống đầy đủ cũng không thể cung cấp đủ các loại vitamin cần thiết cho nhu cầu của cơ thể. Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng kéo dài một số loại thuốc nào đó cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hấp thu một số loại vitamin trong cơ thể.

Hiện nay, các chế phẩm đơn thành phần thường có hàm lượng cao hơn rất nhiều so với nhu cầu, do vậy tuyệt đối không nên sử dụng các vitamin đơn thành phần nếu không có chỉ định của bác sĩ. Có thể sử dụng các chế phẩm multivitamin (vitamin tổng hợp) hàng ngày trên các bệnh nhân không được cung cấp đủ từ chế độ ăn, tuy nhiên nên để ý kỹ hàm lượng các thành phần trong viên thuốc, không nên lựa chọn các chế phẩm multivitamin có hàm lượng các thành phần quá cao so với nhu cầu thực, do dư thừa vitamin đặc biệt với các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K) có thể gây tích lũy và gây độc tính, với các vitamin tan trong nước (C, B 1 , B 2 , B 6 , B 9 , B 12 ) nguy cơ này ít nghiêm trọng hơn, do các vitamin tan trong nước khi dư thừa sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể, ít có nguy cơ tích lũy gây độc tính.

Lưu ý, nếu không được bác sĩ chuyên khoa tư vấn, một số loại thuốc vitamin có thể làm tăng thêm tình trạng bệnh cho người cao tuổi: Người cao tuổi mắc bệnh đái tháo đường mà lựa chọn loại thuốc bổ có nhiều thành phần đường hoặc những viên bao bọc đường, hay các loại dung dịch, siro chứa nhiều đường sẽ làm đường huyết tăng. Việc sử dụng loại thuốc bổ có nhiều vitamin tan trong dầu (vitamin D, vitamin A), nếu lạm dụng quá mức cũng có thể gây tác hại cho cơ thể. Việc sử dụng vitamin A với liều rất cao cũng có thể làm tăng áp lực nội sọ khiến cho người cao tuổi bị đau đầu và những người nào bị tăng huyết áp thì có thể bị rối loạn huyết áp...

Chính vì vậy, việc lựa chọn đúng thuốc bổ cho người cao tuổi nhất thiết phải được sự đồng ý và chỉ dẫn của bác sĩ. Bạn nên đưa ông đến phòng khám để được tư vấn cụ thể.

Theo DS. Nguyễn Hằng/SK&ĐS