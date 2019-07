Dị ứng mắt trong mùa hè

Có phải tôi bị dị ứng mắt không? Mong nhận được lời khuyên của bác sĩ. Trần Thị Vui (Hải Dương)

Dị ứng mắt thường xảy ra trên người có cơ địa dị ứng kèm theo các loại bệnh dị ứng khác của cơ thể. Khi bị dị ứng, mắt của bạn trở nên nhạy cảm quá mức với một số chất, mặc dù có thể những chất đó không phải là tác nhân gây hại. Ví dụ, bụi được xem là chất vô hại đối với mắt người bình thường, nhưng đối với mắt nhạy cảm, khi gặp bụi, mắt sẽ tiết ra rất nhiều nước và dịch nhầy. Nhiệt độ cao trong mùa hè kèm theo bụi sẽ làm tăng nguy cơ dị ứng mắt do mắt phải tiếp xúc với ánh mặt trời và bụi nhiều hơn. Tình trạng dị ứng có thể gây ngứa, đỏ mắt kèm theo cảm giác nóng rát.

Bệnh dị ứng ở mắt phổ biến bao gồm: Viêm kết mạc dị ứng: Các triệu chứng chủ yếu là ngứa mắt, chảy nước mắt, tăng tiết gỉ mắt với các đặc điểm: màu trong, dai dính, lỏng như nước cháo, đôi khi đặc quánh; nặng hơn thì phù nề, co quắp mi, sợ ánh sáng. Viêm giác mạc: Thường do dị ứng với những yếu tố nội sinh như: viêm giác mạc kẽ do dị ứng độc tố vi khuẩn lao - xoắn khuẩn giang mai, viêm giác mạc dạng nốt do dị ứng liên cầu, viêm giác mạc sau nhiễm virut Herpes, thủy đậu, Zona...

Bạn nên đi khám chuyên khoa mắt để được tư vấn điều trị cụ thể, không nên tự ý dùng bất cứ thuốc gì khi chưa có chỉ định của thầy thuốc.

Theo BS. Minh Dương/SK&ĐS