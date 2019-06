Đau vùng da cánh tay, bệnh gì?

Về cấu tạo giải phẫu thì ở mỗi vùng da che phủ tương ứng là cân cơ, mạch máu, thần kinh ngoại biên, xương... Cảm giác đau là do cơ chế thần kinh ngoại biên chi phối vùng đó.

Sau đây xin đơn cử một số nguyên nhân gây đau: đau hay gặp là do chấn thương, đau do chèn ép thần kinh, tăng cảm giác đau da khi sốt cao (cảm giác đau da toàn thân, hết sốt sẽ trở về bình thường); đau do chuột rút, do thiếu nước, đau do thiếu máu nuôi dưỡng (đau do tắc mạch), có khi là bệnh lý nhưng cũng có khi chỉ là cảm giác đau dị cảm tức đau nhưng ấn vào không có điểm đau cụ thể, không có bầm tím (gặp trong trường hợp thiếu vi chất dinh dưỡng như vitamin B 1 , B 12 , đau thần kinh ngoại biên...);

Trường hợp đau sau vài ngày thấy vùng da đó tím hoặc vàng là do xuất huyết dưới da (gặp trong bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu). Đau do viêm da cơ, do suy giãn tĩnh mạch nông (hay gặp ở chi dưới).... Tùy nguyên nhân gây đau sẽ có các triệu chứng khác đi kèm, khi thăm khám bác sĩ sẽ có chỉ định thêm một số xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

Trường hợp của bạn còn có cân nặng hơi thừa tuy không nhiều nhưng nếu không điều chỉnh kịp thời là nguyên nhân dẫn tới nhiều bệnh lý khác. Lời khuyên bạn cần thực hiện việc giảm cân ngay bằng chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc, không dùng bia rượu, tránh stress... Nếu đã thực hiện như trên mà vẫn đau tăng ảnh hưởng chất lượng sống bạn nên đi khám tìm nguyên nhân để điều trị sớm.

Theo BS. Vũ Ngọc An/SK&ĐS