Đau quanh vai, điều trị thế nào?

Đau như bạn mô tả có rất nhiều nguyên nhân. Hay gặp là viêm quanh khớp vai và đau vai gáy. Đau vai có những nguyên nhân ở tại khớp vai hoặc nguyên nhân từ ngoài khớp như cơ, bao gân, dây chằng, thần kinh, mạch máu... Ngoài ra, đau vai còn do thiểu năng vành, do u đỉnh phổi, cũng có khi do thoái hóa đốt sống cổ dẫn tới các dây thần kinh chi phối vùng vai và cánh tay bị chèn ép gây đau (còn gọi hội chứng vai gáy). Bệnh hay gặp ở tuổi trung niên và người cao tuổi, tuổi trẻ ít gặp hơn.