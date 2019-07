Dấu hiệu mắc bệnh thận

Bệnh thận thường diễn biến âm thầm đến khi có biểu hiện thì bệnh đã nặng có thể suy thận phải chạy thận nhân tạo. Vì vậy, việc nhận biết dấu hiệu sớm của bệnh thận rất quan trọng. Một số biểu hiện gợi ý sau: Thay đổi khi đi tiểu: Những thay đổi như tiểu nhiều vào đêm, nước tiểu có bọt, lượng nước tiểu nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường nước tiểu tối màu hoặc có máu, cảm thấy căng tức hay đi tiểu khó khăn...; Phù: Thận bị hỏng không loại bỏ được chất lỏng dư thừa nữa, do vậy chất lỏng tích tụ trong cơ thể khiến bạn bị phù ở chân, cổ chân, bàn chân, mặt... khi thở nông; Mệt mỏi: Những quả thận khỏe mạnh tạo ra một hormon gọi là erythropoietin, hormon này thông báo cho cơ thể tạo ra các tế bào hồng cầu mang ôxy. Khi thận bị hỏng, chúng tạo ra ít erythropoietin hơn, cơ thể có ít các tế bào hồng cầu vận chuyển ôxy hơn, nên các cơ và đầu óc của bạn mệt đi nhanh chóng. Tình trạng này được gọi là thiếu máu do suy thận. Ngoài ra, ngứa da do khi thận bị suy, sự tích tụ của các chất thải trong máu không được loại thải ra ngoài có thể gây ngứa ở da và hơi thở có mùi hôi (mùi amoniac), buồn nôn và nôn, ớn lạnh hoặc bạn cũng nhận thấy rằng bạn không thích ăn thịt nữa;... Để phòng bệnh thận, bạn cần uống đủ nước mỗi ngày; thực hiện chế độ ăn hợp lý và cân bằng để tránh bị tăng trọng lượng và bị thừa cholesterol; hạn chế dùng muối, một yếu tố thúc đẩy tăng huyết áp; không hút thuốc lá vì hút thuốc làm bệnh thận tiến triển nhanh hơn; tập thể dục thể thao mỗi ngày; không dùng thuốc khi không có hướng dẫn của thầy thuốc vì một số thuốc có hại cho thận.

Theo BS. Vũ Hồng Ngọc/SK&ĐS