Đau đầu - Dùng thuốc gì?

Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ!

Nguyễn Cẩm Giang (Đà Nẵng)

Đau đầu là một trong những phàn nàn sức khỏe phổ biến nhất; hầu hết mọi người đều đã từng bị đau đầu tại một số thời điểm trong cuộc đời của mình. Đau đầu có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai bất kể tuổi tác, chủng tộc và giới tính. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, gần một nửa số người lớn trên toàn thế giới sẽ bị mắc chứng đau đầu hàng năm.

Đau đầu có thể là biểu hiện của căng thẳng tinh thần hoặc có thể là kết quả của một rối loạn sức khỏe, chẳng hạn như chứng đau nửa đầu hoặc tăng huyết áp, lo lắng, hoặc trầm cảm. Đau đầu có thể xảy ra ở bất kỳ phần nào của đầu, ở hai bên đầu, hoặc ở một vị trí nhất định của đầu. Tổ chức Đau đầu Quốc tế (International Headache Society - IHS) phân loại các chứng đau đầu thành hai loại nguyên phát và thứ phát. Đau đầu nguyên phát (đau nửa đầu, đau đầu từng chùm, đau đầu do căng thẳng), thứ phát (do bệnh tật như cảm sốt, chấn thương, bệnh mạch máu não, u não, rối loạn thần kinh chức năng, viêm nhiễm thần kinh, tai, mắt, mũi, xoang, họng, bệnh răng hàm mặt, do dùng thuốc, do sinh hoạt, môi trường…).

Điều trị đau đầu tùy vào nguyên nhân: Do cảm sốt thì dùng thuốc hạ sốt, giảm đau, do viêm nhiễm thì dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm, đau do tác dụng phụ của thuốc thì ngưng dùng hoặc thay đổi thuốc khác, đau đầu do sinh hoạt và môi trường sống thì điều chỉnh sinh hoạt và môi trường sống hợp lý giúp làm giảm đau đầu.

Do nguyên nhân và cách điều trị đau đầu khá đa dạng và phức tạp, vì vậy trong trường hợp cụ thể của bạn, với các thông tin bạn cung cấp, chúng tôi chưa có đủ thông tin và bằng chứng để xác định cụ thể được nguyên nhân gây ra đau đầu của bạn, có nghĩa là cũng khó trong việc chọn một điều trị thích hợp và hiệu quả nhất cho bạn. Với lứa tuổi 50 của bạn, bạn có thể mắc chứng đau đầu do các nguyên nhân như thiểu năng tuần hoàn não, do mất ngủ, đau đầu migraine, đau đầu do rối loạn vận mạch hoặc một bệnh lý não hay mạch não tiềm ẩn.

Tốt hơn hết, bạn nên đến các cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán điều trị sớm có thể. Trong khi chờ đợi, bạn có thể tạm sử dụng các loại thuốc trị đau đầu thông thường: Acetaminophen và không nên dùng quá 3 ngày; naproxen và ibuprofen cũng có thể được sử dụng, nhưng nên hạn chế.

Theo BS. Thiện Trí/SK&ĐS