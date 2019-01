Có thuốc tăng cường 'chuyện ấy'?

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Nam giới khi càng có tuổi thì ham muốn tình dục thường giảm hơn so với thời trai trẻ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này nhưng người ta thường thấy do sự suy giảm của nội tiết tố nam testosteron trong máu. Không biểu hiện rầm rộ như nữ giới bước vào tuổi tiền mãn kinh hay mãn kinh, các triệu chứng do sự suy giảm nội tiết tố ở nam giới lớn tuổi (mãn dục nam) thường biểu hiện âm thầm và diễn ra từ từ như giảm ham muốn tình dục, thiếu năng lượng, trầm cảm, khó tính hay giảm độ cương dương vật...

Để điều chỉnh vấn đề này liệu pháp bổ sung testosteron được đưa ra để cải thiện tình trạng mãn dục nam. Khi lượng testosteron được tăng cường thì có thể làm tăng ham muốn tình dục, tình trạng cương dương được cải thiện, cải thiện yếu tố tinh thần, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, béo phì, loãng xương... Tuy nhiên, việc sử dụng testosteron ngoại sinh nếu không theo chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ thì lại có thể gây hại. Nó không trực tiếp gây ra ung thư tiền liệt tuyến hay ung thư vú nhưng những người đang nghi ngờ hoặc đã mắc hai loại ung thư này khi sử dụng testosteron có thể làm tình trạng bệnh nặng hơn hoặc làm bùng phát đợt bệnh. Ngoài ra, việc bổ sung testosteron ngoại sinh trong một thời gian dài có thể làm hệ trục tuyến yên - tinh hoàn giảm hoặc ngừng tiết testosteron nội sinh, điều này sẽ rất có hại cho những người còn muốn sinh con, vì tinh trùng chỉ chấp nhận testosteron do tinh hoàn tiết ra chứ không nhận testosteron ngoại lai.

Ngoài ra, suy giảm tình dục còn do nhiều nguyên nhân khác nữa, ví dụ như stress, bệnh tật... Vì vậy, bạn cần đi khám để biết được nguyên nhân cũng như tìm liệu pháp điều trị phù hợp. Không được tự ý sử dụng các thuốc khi không có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh đó, bạn cần có lối sống lành mạnh, thể dục thể thao đều đặn sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh và sức khỏe tình dục cũng được cường kiện.

BS. Nguyễn Thị Hương