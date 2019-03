Có phải bệnh tim gây ngất?

Vợ tôi 34 tuổi, gần đây hay kêu chóng mặt, khi làm việc nặng thấy khó thở. Vừa qua còn bị choáng ngất từ đó sức khỏe rất yếu. Xin hỏi bác sĩ có phải vợ tôi bị bệnh tim? Khám chữa ở đâu? Cần chú ý gì trong sinh hoạt?

Theo mô tả rất có thể chị nhà có biểu hiện của bệnh tim. Triệu chứng thường gặp ở người bệnh tim là khó thở (cảm giác thiếu hơi, đoản hơi...), đau ngực, hồi hộp... Ngoài ra có thể gặp xây xẩm, ngất, da tím (tím môi, lưỡi, ngón tay...). Có một số trường hợp được phát hiện thì đã bị suy tim. Suy tim có nhiều nguyên nhân: do thiếu máu, do tăng huyết áp lâu ngày, do tổn thương van tim (hẹp hở van tim hoặc tim bẩm sinh không phát hiện ra, bệnh Basedow, bệnh tâm phế mạn... Người bệnh suy tim thường có những biểu hiện khó thở khi gắng sức như leo cầu thang lên tầng cao, khi nghỉ ngơi thì giảm rõ.