Cháu đi khám phụ khoa làm xét nghiệm và siêu âm đầu dò, bác sĩ kết luận bị buồng trứng đa nang. Xin hỏi đây có phải nguyên nhân gây khó có thai? Cháu có nên thụ tinh ống nghiệm?

Hoàng Tuyết Nhung (nhungtuyet@gmail.com)

Buồng trứng đa nang được chẩn đoán qua siêu âm (siêu âm đầu dò là chính xác nhất). Buồng trứng đa nang được phát hiện ở 16-22% phụ nữ khỏe mạnh trong độ tuổi sinh đẻ. Buồng trứng đa nang cũng gặp ở 75% phụ nữ vô sinh do không rụng trứng. Đây là loại bệnh nội tiết có liên quan đến vô sinh do không rụng trứng. Buồng trứng đa nang có các triệu chứng như rối loạn kinh nguyệt (ít kinh, vô kinh), béo phì, cường androngen (rậm lông, mụn trứng cá). Các nang noãn hiện diện trên buồng trứng là những nang ngừng phát triển, không có noãn vượt trội để tiến tới giai đoạn rụng trứng, do đó dẫn đến vô sinh. Ngoài ra, vô sinh còn có thể do nhiều nguyên nhân khác (kể cả nguyên nhân từ chồng). Cũng cần lưu ý, khi đi khám hiếm muộn cần khám cả hai vợ chồng. Nếu nam giới bị viêm teo tinh hoàn do biến chứng quai bị , hoặc giãn tĩnh mạch thừng tinh (tuy vẫn đủ 2 tinh hoàn) cũng là nguyên nhân gây vô sinh. Lời khuyên của tôi là hai bạn nên đi khám chuyên khoa hiếm muộn ở các bệnh viện phụ sản để được theo dõi, chẩn đoán và điều trị. Tùy theo nguyên nhân mà bác sĩ sẽ có cách xử trí khác nhau. Nếu vô kinh có thể bác sĩ sẽ chỉ định điều trị vòng kinh nhân tạo. Có trường hợp sau 3 tháng dùng thuốc, kinh nguyệt trở lại đều và có thai tự nhiên. Tuy nhiên, có trường hợp khó hơn thì phương pháp thụ tinh ống nghiệm sớm vẫn là tốt nhất.

Theo BS. Kim Oanh/SK&ĐS