Chứng ngứa khi mang bầu

Trong thư bạn không nói rõ bạn bị ngứa da toàn thân hay ngứa tại chỗ vùng da nào hay ngứa vùng kín... Bạn nói đã dùng thuốc bôi nhưng không rõ thuốc đó là gì, do vậy tôi không thể tư vấn cụ thể được, chỉ nêu ra một số tình huống có thể là tác nhân gây ngứa. Chẳng hạn ngứa da toàn thân do dị ứng, ngứa do thay đổi nội tiết khi mang bầu; ngứa do co mạch khi gặp lạnh, do nấm da, do bệnh ghẻ. Hoặc ngứa tại vùng kín do viêm âm hộ, âm đạo... Nếu có thể bạn cần xem lại chế độ ăn có chất nào gây dị ứng có thể trước đó bạn không bị nhưng do cơ thể mang bầu lại dị ứng với thực phẩm đó thì cần tránh ăn. Hơn nữa, cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ để loại các dị nguyên như nấm mốc, bụi, lông súc vật... là yếu tố gây dị ứng mày đay. Còn nếu ngứa vùng kín thì việc vệ sinh và dùng thuốc đặt hoặc bôi tại chỗ là chính.

Nói chung viêm âm hộ, âm đạo là bệnh thường gặp, nhất là trong thời kỳ mang thai do sự tăng tiết dịch âm đạo dẫn đến âm đạo luôn ẩm ướt là yếu tố thuận lợi để vi khuẩn, nấm men... phát triển và gây bệnh. Nói chung, bệnh không gây nguy hiểm nhiều nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nhất là khi đang mang bầu. Do vậy, nếu đã dùng thuốc tắm và bôi không hết ngứa bạn cần tái khám. Nếu ngứa vùng kín có thể phải xét nghiệm khí hư để tìm nguyên nhân, từ đó bác sĩ sẽ kê đơn thuốc đạt tại chỗ. Trường hợp ngứa da toàn thân bạn có thể khám chuyên khoa da liễu để được kê đơn điều trị hiệu quả. Vì bạn đang mang thai tuần thứ 4 nên việc dùng thuốc cần lưu ý các thuốc chống chỉ định cho thời kỳ mang thai, nhất là thời kỳ 3 tháng đầu.

Chúc bạn mang thai an toàn và nhớ khám thai thai định kỳ bạn nhé.

Theo BS. Nguyễn Kim Dung/SK&ĐS