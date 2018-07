Chứng bệnh rỗng tủy sống

(Lâm Thanh Như - Sóc Trăng)

Bệnh rỗng tủy là tình trạng phát triển những nang chứa đầy dịch ở bên trong tủy sống. Theo thời gian, các nang này to ra gây tổn thương tủy sống và gây ra tình trạng đau, yếu cơ và cứng cột sống cùng với một số triệu chứng khác.

Nguyên nhân của chứng rỗng tủy sống có thể liên quan đến tình trạng mô não lồi vào trong ống sống (dị dạng Chiari), các khối u tủy sống, chấn thương tủy sống và tổn thương bởi tình trạng viêm tủy sống. Triệu chứng của bệnh rỗng tủy sống thường tiến triển chậm chạp, nếu chứng rỗng tủy là do tình trạng nhô mô não vào tủy sống (dị dạng Chiari) thì triệu chứng thường bắt đầu trong độ tuổi 25 - 40. Một số dấu hiệu sớm của bệnh có thể ảnh hưởng đến phần sau của cổ, vai, cánh tay, bàn tay: yếu cơ hoặc teo cơ, giảm phản xạ, giảm cảm giác đau và nhiệt độ. Một số triệu chứng khác bao gồm: chứng đờ lưng, vai, cánh tay, chân; đau cổ, cánh tay và lưng; rối loạn chức năng bàng quang và đại tràng; Yếu cơ và co thắt cơ chân; đau và tê ở mặt; Vẹo cột sống.

Khi có bất kỳ dấu hiệu nào nêu trên cần phải đến bác sĩ chuyên khoa, bởi những dấu hiệu này có thể là biểu hiện của bệnh lý khác. Cần phải đánh giá kỹ càng để có chẩn đoán chính xác. Nếu người bệnh có trãi qua chấn thương tủy sống thì cần xem xét kỹ các triệu chứng này. Có thể vài tháng đến vài năm trôi qua sau chấn thương mới xuất hiện triệu chứng của chứng rỗng tủy sống. Ở một số bệnh nhân, chứng rỗng tủy có thể trở nên tiến triển và dẫn đến biến chứng nghiêm trọng. Ngược lại có thể không có triệu chứng và không cần thiết phải can thiệp. Biến chứng có thể xảy ra khi các nang tủy sống to ra hoặc nó gây tổn thương dây thần kinh tủy sống bao gồm: chứng vẹo cột sống, đau mãn tính (do tổn thương dây thần kinh), khó khăn vận động (do tình trạng yếu và cứng cơ chân).

Theo BS.CKII. Đặng Minh Trí/SK&ĐS