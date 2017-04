Chóng mặt khi dùng thuốc - Vì sao?

Tôi 72 tuổi. Gần đây tôi bị ho khan nhiều. Tôi có ra hiệu thuốc mua alimemazin về uống. Tuy nhiên, khi uống thuốc này tôi thấy bị chóng mặt. Mong bác sĩ tư vấn cho tôi hiện tượng này có nguyên nhân từ đâu và phải làm gì để hết chóng mặt?

Nguyễn Thị Vân (Hà Nam)

Bác đã nhiều tuổi, vì thế khi bị ho không nên tự làm bác sĩ cho mình. Ho là triệu chứng của rất nhiều bệnh khác nhau, trong đó có những bệnh nguy hiểm như viêm phế quản, viêm phổi, ung thư phổi...

Thuốc alimemazin là thuốc kháng histamin có tác dụng điều trị các biểu hiện dị ứng (viêm kết mạc, viêm mũi, nổi mề đay, phù Quincke). Ngoài ra, thuốc còn được sử dụng để chữa các chứng ho khan do kích thích và do dị ứng.

Khi uống alimemazin bệnh nhân có thể gặp một số tác dụng không mong muốn như phản ứng dị ứng, nổi mẩn ngoài da (đỏ da, eczema, ban xuất huyết, nổi mề đay), phù Quincke (nổi mề đay kèm sưng phù mặt, cổ và có thể gây khó thở), buồn ngủ, giảm tỉnh táo, rối loạn trí nhớ hoặc giảm sự tập trung, khô miệng, rối loạn thị giác, bí tiểu, táo bón, hồi hộp (rõ rệt hơn trong giai đoạn bắt đầu điều trị)... Đặc biệt có thể gặp triệu chứng chóng mặt, triệu chứng này hay gặp ở người già.

Trường hợp của bác có thể do tác dụng phụ gây chóng mặt khi bác uống thuốc alimemazin. Cũng không loại trừ bác có thể mắc thêm bệnh trong thời gian uống thuốc này. Vì cũng giống như ho, chóng mặt là biểu hiện của nhiều bệnh như rối loạn tiền đình, tăng huyết áp... Vì vậy, bác cần đi khám xác định nguyên nhân gây ho để điều trị dứt điểm. Ngoài ra, khi kiểm tra sức khỏe chung các bác sĩ cũng sẽ xác định được nguyên nhân gây chóng mặt của bác. Nếu là do thuốc thì bác chỉ cần ngừng thuốc, các biểu hiện chóng mặt sẽ hết, còn nếu không phải do thuốc bác cần điều trị bệnh gây chóng mặt. Tốt nhất bác nên ngừng dùng thuốc và đi khám bác sĩ. Chúc bác chóng khỏi!

Theo BS. Bùi Mai Hương/SK&ĐS