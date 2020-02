Cách xử trí khi bị ù tai

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ù tai như: lão hóa cơ quan thính giác do tuổi già, thường gặp ở người trên 60 tuổi. Chấn thương gây tổn thương tai trong do những tiếng động quá lớn, nghe thời gian dài liên tục từ ngày này sang ngày khác như tiếng nhạc quá to, cưa máy, tiếng cắt gạch men, tiếng nổ... có thể làm giảm thính lực rất nhiều. Ngoài ra, sử dụng thuốc điều trị bệnh mạn tính như thuốc aspirin, streptomyxin, gentamycin... cũng có thể gây ù tai. Chấn thương ở đầu, mặt, cổ làm tổn thương tai trong, bệnh của hệ tuần hoàn cũng có thể gây ra chứng ù tai.



Tuy nhiên, đôi khi do stress tâm lý, áp lực công việc quá cao hoặc bệnh lý xương khớp như thoái hóa đốt sống cổ; do viêm mũi xoang, viêm họng, viêm VA, đặc biệt nguy hiểm là ung thư vòm mũi họng làm tắc vòi nhĩ cũng có thể gây ù tai.

Về trường hợp của bạn, không biết có mắc bệnh cảm cúm hoặc các bệnh lý về hô hấp hay không, nên không thể xác định được. Trước hết, bạn cần tránh lo âu, căng thẳng, nghỉ ngơi hợp lý và tránh tình trạng mệt mỏi. Không dùng các chất kích thích hệ thần kinh: cà phê, thuốc lá, rượu. Khi nằm ngủ, nên dùng gối kê đầu cao để giảm lượng máu lên đầu nhằm giảm ù tai... Nếu tình trạng không thuyên giảm, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa tai - mũi - họng để được khám và xác định.

Theo BS. Nguyễn Thị Thu/SK&ĐS