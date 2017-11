Cách vắt sữa và bảo quản sữa mẹ

Tôi 37 tuổi, mới sinh con lần đầu, vì sinh non nên cháu chưa bú mẹ được nên phải vắt sữa để cho bé ăn nhưng khi vắt tôi thấy rất đau. Xin quý báo tư vấn cho tôi cách vắt sữa và bảo quản thế nào?

Tố Như (Nghệ An)

Sữa mẹ là thức ǎn hoàn chỉnh nhất, thích hợp nhất đối với trẻ, vì trong sữa mẹ có đủ nǎng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Có nhiều bà mẹ mặc dù rất muốn cho con bú nhưng do trẻ bị ốm, trẻ sinh non..., hoặc mẹ đang mắc các bệnh phải điều trị hoặc do quá bận bịu với công việc... nên không thể cho bé bú trực tiếp thì vắt sữa sẽ là giải pháp được lựa chọn.

Đầu tiên, bạn cần rửa tay và ly đựng sữa cho thật sạch. Ly phải có nắp đậy; xoa nhẹ quanh bầu vú rồi nhẹ nhàng ấn vào núm vú và xoay nhẹ núm vú; đặt ngón cái ở bờ trên quầng vú, ngón trỏ ở phía đối diện với ngón cái, dùng các ngón còn lại nâng bầu vú của bạn lên. Ấn nhẹ ngón cái và ngón trỏ trên ngực, sau đó ấn vào và thả ra vài lần để tạo áp lực làm cho sữa chảy ra (động tác này sẽ không làm bạn bị đau), hứng sữa chảy ra này vào trong một cái ly đã được rửa sạch. Tiếp tục ấn như vậy từ chỗ này đến chỗ khác của bầu vú cho đến khi đã ấn hết vòng quanh bầu vú (tránh nặn ở quá gần núm vú hoặc ở ngay đầu núm vú). Không bóp, nặn hoặc siết chặt núm vú và đừng làm trầy xước vùng da ở bầu vú. Các ngón tay của bạn nên xoay tròn đều quanh bầu vú.

Sau khi vắt, cần chứa trong một bình khử trùng, nếu để trong tủ lạnh tối đa 2 ngày; lưu trữ được 2 tuần trong ngăn đá tủ lạnh và cho bé uống sữa ngay sau khi rã đông bằng cách ngâm bình sữa vào nước ấm. Chú ý không tái đông lạnh sữa lần nữa khi nó đã tan, không nên hâm nóng sữa bằng lò vi sóng.

Theo BS. Anh Vũ/SK&ĐS