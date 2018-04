Cách ngừa đau dây thần kinh liên sườn

Vậy xin bác sĩ cho biết nguyên nhân và cách phòng bệnh.

Hà Nam (Hải Phòng)

Triệu chứng đau dây thần kinh liên sườn thường được bệnh nhân mô tả là đau ngực, tức ngực, đau mạng sườn, là những cơn đau kéo dài hoặc xuất hiện từng đợt dọc theo dây thần kinh liên sườn. Có nhiều nguyên nhân gây đau dây thần kinh liên sườn: do thoái hóa cột sống; do lao cột sống hay ung thư cột sống; bệnh lý tủy sống; nhiễm khuẩn: hay gặp nhất là đau dây thần kinh liên sườn do Zona, thường tiến triển qua 2 giai đoạn: giai đoạn cấp và giai đoạn di chứng; do đau dây thần kinh liên sườn tiên phát: có thể do lạnh hoặc do vận động sai tư thế hoặc quá tầm; do các bệnh: đái tháo đường, nhiễm độc, viêm đa dây thần kinh...

Đau dây thần kinh liên sườn là triệu chứng của nhiều bệnh, do đó người bệnh cần tuân thủ chỉ định của thầy thuốc. Để phòng bệnh, cần vận động đúng tư thế, không chơi thể thao quá sức. Khi mắc bệnh, cần điều trị dứt điểm các bệnh nhiễm khuẩn. Trong sinh hoạt hàng ngày, cần tránh chấn thương, không lạm dụng thuốc corticoid. Khi phát hiện sớm các biểu hiện nghi ngờ như: đau tức ngực, đau mạng sườn, cần đến bác sĩ để được khám và xác định nguyên nhân. Ngoài ra, hằng ngày cần ăn uống đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý: bổ sung đầy đủ chất đạm, đường, béo, hoa quả... giảm nguy cơ loãng xương để hạn chế mắc bệnh.

Theo BS. Nguyễn Tuấn/SK&ĐS