Cách nào ứng phó với huyết áp thấp?

Nguyễn Thị Tân (Hà Nội)

Huyết áp của chị thường ở dưới mức 90/60mmHg được coi là huyết áp thấp. Qua thư chị không nói rõ có mắc thêm bệnh gì không, vì chứng huyết áp thấp do nhiều nguyên nhân bệnh lý. Tuy nhiên, huyết áp thấp có thể gặp ở người có nền tảng thể lực yếu như trường hợp của chị hoặc những người quá lao lực, thể trạng yếu, suy dinh dưỡng, phụ nữ... Đặc biệt, huyết áp thấp dễ xảy ra ở người bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường... Nguyên nhân gây chứng bệnh này còn có các yếu tố như cuộc sống căng thẳng, môi trường ô nhiễm, lạm dụng độc chất... Chính vì thế, huyết áp thấp đã trở thành một trong những căn bệnh thời đại mà nhiều người mắc phải với những triệu chứng: mệt mỏi, lả người, choáng váng, xây xẩm mặt mày, hoa mắt chóng mặt, khó tập trung và dễ nổi cáu, có cảm giác buồn nôn, nặng hơn là có thể ngất xỉu... Huyết áp thấp dễ gây một số biến chứng nặng cho sức khỏe: có khả năng bị mất trí nhớ, có thể làm nhịp tim nhanh, gây choáng, ngất. Huyết áp thấp cũng là nguyên nhân gây tai biến mạch máu não. 30% số người nhồi máu não và 25% số người nhồi máu cơ tim là do huyết áp thấp.

Về thuốc điều trị bệnh huyết áp thấp, hiện nay chưa có một loại thuốc nào có hiệu quả lâu dài đối với căn bệnh này. Hay nói cách khác, thuốc dùng để điều trị hạ huyết áp hiện nay chỉ điều trị triệu chứng. Trong những trường hợp cấp thiết, bác sĩ sẽ kê đơn cho người bệnh một số loại thuốc có tác dụng nâng huyết áp tạm thời như: ephedrin (thuốc có tác dụng co mạch, tăng huyết áp do tăng lưu lượng tim và co mạch ngoại vi. Tuy nhiên, khi dùng thuốc cần thận trọng vì thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương, gây khó ngủ hoặc mất ngủ. Không dùng thuốc quá 7 ngày liên tục...), heptamyl (là thuốc trợ tim mạch, tăng sức bóp của tim, được sử dụng điều trị triệu chứng trong hạ huyết áp tư thế), bioton (chống suy nhược cơ thể, tăng trí lực, thể lực)...

Do chưa có thuốc điều trị hiệu quả vì vậy người bệnh huyết áp thấp nên tăng cường dinh dưỡng, ăn uống đủ chất để cung cấp năng lượng cho cơ thể, ăn mặn hơn bình thường và bổ sung thêm các đồ uống như chè, cafein...Bệnh nhân không nên thay đổi tư thế một cách đột ngột từ tư thế thấp sang tư thế cao. Khi có dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, cần nằm nghỉ ngơi ở tư thế đầu thấp để tăng lượng máu lên não. Luyện tập thể dục đều đặn, phù hợp với sức khỏe và độ tuổi hàng ngày giúp duy trì lưu thông máu trong cơ thể để giảm chứng huyết áp thấp.

Theo DS. Nguyễn Thanh Hoài/SK&ĐS