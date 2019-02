Các biến chứng do đái tháo đường

Gần đây, đường huyết của ông lên xuống thất thường. Bố tôi kêu ăn không tiêu, chán ăn, cơ thể mệt mỏi. Có phải bố tôi bị biến chứng do ĐTĐ?

Trần Tâm (Hà Nội)

Theo thư bạn thì nhiều khả năng đó là những dấu hiệu liệt dạ dày do biến chứng của ĐTĐ. Đây là biến chứng dễ gặp ở người bệnh ĐTĐ lâu năm. Tuy nhiên cần phải thăm khám, cụ thể thì mới chẩn đoán chính xác được.

Bệnh nhân liệt dạ dày có cảm giác buồn nôn, nôn, ăn vào sớm thấy no nên không thể ăn được nhiều. Người bệnh ĐTĐ mà bị nôn ra lượng thức ăn nhiều sau khi ăn đã lâu thì cần nghĩ tới tình huống liệt dạ dày. Việc chán ăn, ăn không được nhiều và nôn khiến cho bệnh nhân dễ dẫn đến suy nhược cơ thể, cơ thể mệt mỏi vì thiếu chất dinh dưỡng, có thể thiếu máu do thiếu vitamin và sắt. Vì dạ dày bị liệt làm cho thức ăn lưu lại ở đó lâu hơn dẫn đến khá nhiều hệ quả khác như: hạ huyết áp sau khi ăn (dễ bị ngất, đột quỵ) do dịch tiêu hóa chậm hấp thu; thức ăn có thể bị kết thành khối trong dạ dày gây tắc nghẽn phải nội soi cắt nhỏ và gắp từng phần ra khỏi dạ dày.

Đặc biệt, việc thức ăn lưu lại ở dạ dày lâu còn ảnh hưởng rất lớn đến độ ổn định đường máu. Liệt dạ dày làm cho các chất khó hấp thu vào cơ thể hơn. Chính vì vậy ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình điều trị bệnh do thuốc uống vào không được hấp thu và cũng là một trong những nguyên nhân gây đường huyết dao động nhiều hơn.

Anh nên đưa ông đi khám và làm các xét nghiệm cụ thể để có hướng xử trí, tránh để bệnh ảnh hưởng nặng nề cho sức khỏe.

Theo BS. Lan Anh/SK&ĐS