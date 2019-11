Bôi vitamin C có làm đẹp da?

Xin hỏi em có thể dùng được không và khi dùng cần lưu ý gì?

Trịnh Thu Hằng (Bắc Ninh)

Bạn Hằng thân mến!

Vitamin C (acid ascorbic - AA) là một trong những chất chống lão hóa được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Việc bổ sung vitamin C giúp hạn chế được tác hại do tia UV gây ra, làm đầy lớp biểu bì, làm mờ vết thâm và tăng cường sản xuất collagen. Vitamin C có thể bổ sung từ thức ăn, thuốc uống hoặc chất bôi ngoài da. Tuy nhiên, việc sử dụng bôi vitamin C thế nào lại cần phải hết sức chú ý bởi nếu dùng không đúng có thể làm tổn hại da.

Trước hết, cần căn cứ vào 2 nguyên tắc: Sản phẩm có độ pH thấp bôi trước và dùng sản phẩm kết cấu từ lỏng đến đặc. Nên nhớ, không phải cứ cung cấp càng nhiều vitamin C thì càng tốt. Da chỉ có thể hấp thụ được tối đa khoảng 20% vitamin C, do đó chỉ nên sử dụng đúng hướng dẫn. Ngoài ra, việc bổ sung vitamin C không mang lại nhiều tác dụng đối với làn da mà cần kết hợp đồng thời với vitamin E. 2 loại vitamin này sẽ giúp tăng khả năng sản xuất collagen tự nhiên cho làn da, giúp da khỏe khoắn và tươi trẻ hơn.

Khi sử dụng, hãy bắt đầu từ những sản phẩm có nồng độ thấp, sau đó tăng dần bởi nồng độ vitamin C trong sản phẩm càng cao thì càng đem lại hiệu quả nhanh và khả năng kích ứng cao (da bị khô, ửng đỏ, bong tróc…). Mặc dù sử dụng vitamin C vào thời điểm nào cũng được, nhưng tốt nhất là hãy bôi vitamin C lên mặt vào buổi sáng cùng với kem chống nắng sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ da chống lại tia UV.

Trong trường hợp của bạn, bạn cần đi khám bởi bác sĩ chuyên khoa da liễu để có được chỉ định và tư vấn phù hợp với tình trạng da của mình, tránh những phiền phức có thể xảy ra do việc tự ý dùng thuốc.

Theo DS. Thanh Yến/SK&ĐS