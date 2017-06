Biểu hiện hạ canxi máu ở thai phụ

Vợ em có thai 8 tháng, tự nhiên bàn tay bị co rút không thể xòe nắm bình thường được. Bác sĩ nói đó là cơn tétani và đã tiêm canxi vào tĩnh mạch cho vợ em. Vậy xin bác sĩ giải thích nguyên nhân của bệnh và cách điều trị?

Vũ Vĩnh Hoàng(vinhhoang@gmail.com)

Cơn tétani là một tình trạng kích thích quá mức của hệ thống thần kinh - cơ. Biểu hiện là tình trạng co cơ đột ngột, nhất là ở bàn tay và ngón tay tạo nên hình ảnh “bàn tay người đỡ đẻ”. Một số trường hợp có kèm với co thắt cơ trơn gây nên tình trạng khó thở do co thắt khí quản hay đau bụng do co thắt cơ trơn ở ruột. Tình trạng co cơ kéo dài từ vài phút đến vài giờ. Thăm khám giữa các cơn tétani có thể phát hiện được tình trạng co cơ vùng má khi gõ bằng búa phản xạ vùng trước lỗ tai hay cơn tétani tái xuất hiện khi yêu cầu bệnh nhân thở nhanh (gây tình trạng kiềm hóa máu do tăng thông khí). Xét nghiệm máu trong cơn sẽ thấy canxi máu giảm.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do trong quá trình mang thai và cho con bú, một lượng lớn canxi được lấy từ người mẹ sang thai nhi để phát triển hệ thống xương của thai nhi. Quá trình này làm cho nồng độ canxi máu của người mẹ giảm, đặc biệt ở thai phụ có chế độ ăn không đầy đủ canxi theo nhu cầu (1.500mg/ngày) hay người bị bệnh đường tiêu hóa mạn tính làm giảm hấp thu canxi ở ruột. Những người nghén nhiều như nôn nhiều làm mất nước, điện giải và tình trạng kiềm hóa kèm theo tình trạng lo lắng, tạo điều kiện cho cơn tétani xuất hiện. Các triệu chứng của cơn tétani sẽ hết đi nhanh nếu được xử lý bằng tiêm tĩnh mạch dung dịch canxi clorua. Trường hợp vợ bạn cần chú ý chế độ ăn giàu canxi từ trứng, sữa, tôm, cua và có thể cần bổ sung canxi từ dược phẩm theo chỉ định của bác sĩ.

Theo BS. Kim Oanh/SK&ĐS