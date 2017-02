Ðau thần kinh liên sườn do đâu?

Tôi năm nay 55 tuổi, bị đau rút từ trước ngực lan theo mạng sườn ra phía sau cạnh cột sống (lúc đau bên trái, lúc bị bên phải) không ho, không sốt. Như vậy có phải đau thần kinh liên sườn?

Vũ Hồng Sơn(Quảng Ninh)

Đau thần kinh liên sườn là một bệnh rất thường gặp. Bệnh nhân thường chỉ đau ở một bên, trái hoặc phải; đau từ trước ngực, lan theo mạng sườn ra phía sau ở cạnh cột sống. Có nhiều nguyên nhân gây đau thần kinh liên sườn: Do thoái hoá cột sống: Do lao cột sống hay ung thư cột sống; bệnh lý tổn thương tủy sống (u rễ thần kinh, u ngoại tủy); Do nhiễm khuẩn: hay gặp nhất là đau dây thần kinh liên sườn do zona. Ngoài ra, có thể là do lạnh hoặc do vận động sai tư thế hoặc quá tầm. Bệnh nhân đau tăng thường nhầm với bệnh lý của phổi. Da và các cơ quan vùng đau không có biểu hiện tổn thương.

Tuy nhiên, đau dây thần kinh liên sườn còn do các bệnh bên trong (phổi, màng phổi, tim, gan) và một số nguyên nhân khác như đái tháo đường, nhiễm độc một số kim loại như chì, viêm đa dây thần kinh. Về điều trị: Vì đau dây thần kinh liên sườn là triệu chứng của nhiều bệnh, do đó nếu chưa có điều kiện đi khám bạn có thể dùng các thuốc giảm đau thông thường như paracetamol, thuốc giãn cơ (myonal) và vitamin 3B (B 1 , B 6 , B 12 ) trong vài ngày, nếu không đỡ bạn nên đến cơ sở y tế khám để tìm nguyên nhân từ đó các bác sĩ sẽ dựa vào nguyên nhân gây bệnh để có phác đồ điều trị thích hợp. Để phòng bệnh, bạn cần vận động đúng tư thế, không chơi thể thao quá sức. Khi phát hiện sớm có các biểu hiện nghi ngờ như: đau tức ngực, đau mạng sườn, cần đến bác sĩ để được khám và xác định nguyên nhân.

Theo BS. Đinh Thị Thanh/SK&ĐS