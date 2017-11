Ðau lưng phía trên - Bệnh gì?

Một tháng nay tôi bị đau vùng lưng từ cổ xuống giữa lưng. Càng đến chiều tối thì cơn đau càng tăng. Tôi đã dùng ngải cứu để chườm nhưng không đỡ. Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân và cách giảm.

Vũ Hải Lý (Thái Nguyên)

Đa số các trường hợp đau lưng trên (phần từ cổ tới ngang tầm nhánh xương sườn cuối cùng) thường do các nguyên nhân sau: Bị cúm hoặc nhiễm bệnh do virut hay vi khuẩn khiến người bệnh đau nhức mình mẩy nhẹ, khắp người kể cả lưng lẫn chân tay; do lao động nặng hoặc do sai tư thế khi vận động; co cơ gây đau khi cử động; đau dây thần kinh liên sườn hoặc đau cơ do virut làm người bệnh có cảm giác đau nhói ở một điểm gây khó thở, khi ngủ có khi phải nửa nằm nửa ngồi; cơ bụng yếu; do lo nghĩ, stress... Các trường hợp này sau khi nguyên nhân gây bệnh hết, nghỉ ngơi tốt, uống thuốc giảm đau kết hợp xoa bóp là khỏi. Tuy nhiên, những trường hợp đau lưng sau đây nếu chủ quan không đi khám bệnh ngay sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng, bởi đau lưng là dấu hiệu chỉ điểm của một bệnh khác nặng hơn: Đau như da thịt bị xé rách ở lưng: có thể do nứt động mạch chủ. Đau nhiều ở một bên mỗi lần ho: do chứng tràn khí màng phổi. Đau lưng kèm theo sốt, ho, khó thở: có thể do viêm phổi cấp tính, viêm phế quản hoặc chứng nghẽn mạch phổi. Những người đã bị bệnh tim mạch bỗng thấy đau nhói ở lưng, cảm giác đau lan lên hàm, ra cánh tay và người bệnh cảm thấy điểm đau như bị siết giữa hai gọng kìm, đó có thể là triệu chứng của nhồi máu cơ tim.

Theo ThS. Hà Hùng Thủy/SK&ĐS