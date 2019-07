Vì sao khoai tây chiên thường được phục vụ chung với burger

Khoai tây chiên là một trong những món ăn phổ biến nhất thế giới. Tuy nhiên, điều ít ai để ý là nếu bước vào bất kỳ tiệm thức ăn nhanh nào, gọi một combo thì đồ ăn kèm luôn có khoai tây chiên. Hình ảnh này được Taylor Swift ví von trong MV mới You need to calm down, burger và khoai tây chiên đích thực là "đôi bạn thân" vì không bao giờ tách rời.



Taylor Swift với hình ảnh burger và khoai tây chiên trong MV "You need to calm down".

Lý giải cho điều này, nhiều người cho rằng vì chúng cùng là dạng thức ăn bốc tay (finger-food) nên phải đi kèm nhau. Thức ăn nhanh như burger, gà rán... dành cho người muốn tiết kiệm thời gian, có thể thưởng thức mọi lúc mọi nơi mà không cần chén, nĩa rườm rà. Và trong nhóm thức ăn chứa tinh bột giúp bạn mau no, lại thỏa tiêu chí trên thì khoai tây chiên là sự lựa chọn hợp lý.

Các tiệm thức ăn nhanh thường dùng loại khoai tây thái sợi đã sơ chế sẵn. Có khách, đầu bếp chỉ việc cho vào chảo dầu nóng tầm 3-5 phút, đảo qua đảo lại tới khi vàng đều là xong. Bên cạnh đó, khoai tây chiên còn rất thích hợp để ăn cùng các loại nước sốt đi kèm burger như ketchup, mayonnaise, tương ớt hay mù tạt vàng. Cách chế biến nhanh, gọn, không cầu kỳ khiến nó trở thành bộ đôi hoàn hảo với burger hay gà rán - những thứ chỉ cần một, hai phút thao tác là có thể phục vụ người dùng.

Lật lại thời gian, không biết ai nghĩ ra sự kết hợp này nhưng White Castle - chuỗi thức ăn nhanh đầu tiên của Mỹ - là nơi đầu tiên bán khoai tây chiên kèm burger từ năm 1921. Theo chuyện truyền miệng, những người lính trở về sau Thế chiến thứ I nhớ món khoai tây chiên ở Bỉ, và muốn nếm ở quê nhà. Đúng lúc đó White Castle đang tìm một món ăn phụ cạnh burger. Thế nên, tình cờ khoai tây chiên là gợi ý hay ho bởi chúng có giá thành rẻ, vị trung tính, đồng thời rất hợp khi ăn với thịt.

Mặc khác, đây không phải là món mà các bà nội trợ sẽ làm thường xuyên do khoai cần chiên sâu trong dầu nóng, chỉ có máy chiên công nghiệp mới xử lý nhanh được nên nó nghiễm nhiên trở thành món hàng bán chạy ở các tiệm thức ăn nhanh. Rồi combo này bắt đầu trở nên phổ biến ra nhiều nước trên thế giới sau Thế chiến II do thiếu nguyên liệu, các cửa hàng thức ăn nhanh phải "độn" thêm khoai tây chiên để ăn cho no, từ đó tạo nên "đôi bạn nhiều calories" này.

Theo Ngôi sao