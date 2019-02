Thủ sẵn 7 món vặt lai rai cho ngày Tết khỏi buồn chán

Mực rim: Mực rim sa tế, mực rim me đều là những món “lai rai” ngon mê ly. Mực phơi một nắng, có độ dai vừa phải, được tẩm ướp gia vị đậm đà. Khi nhấm một miếng, vị cay lan tỏa khắp cơ thể kích thích sự thèm ăn bên trong bạn. Với vị đậm, mực rim là lựa chọn để nhậu cũng hao mồi mà ăn với cơm cũng “tốn” không kém. Mực rim là lựa chọn tuyệt vời để bạn đổi vị khi đã quá ngán các món ăn ngày Tết. Ảnh: 5giay, @tony.caotananh.

Me dầm chua ngọt: Me ngâm đường sẽ là cứu tinh cho ngày Tết ngán những món dầu mỡ. Vị chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác, giúp bạn dâng trào tinh thần thèm ăn. Đặc biệt, me dầm cũng là món tuyệt cú mèo cho hội bạn thân cùng nhâm nhi, trò chuyện. Ảnh: @trungbui, @trang.2301.