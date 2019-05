Siêu mẫu 3 con Hạ Vy được mẹ chồng chiều "nhất hệ mặt trời", thích gì là nấu ăn cho

Mới đây, "bà trùm chân dài" Hạ Vy khoe món bún cá do chính tay mẹ chồng cô nấu chiêu đãi các con. Siêu mẫu 3 con còn cho rằng mình chính là cô con dâu "được chiều nhất hệ mặt trời" khiến bạn bè, người hâm mộ không khỏi "phát hờn".

Người đẹp 3 con cho biết: "Bún cá ngon ngon made by Mẹ Chồng. Biết mình thích ăn cá nên là có bún cá ngay. Tài thật chứ lại, cứ mệt mỏi là có ngay Ông Bà Nội tẩm bổ cho hai vợ chồng, mình chuẩn con dâu được chiều nhất hệ mặt trời".

Siêu mẫu 3 con Hạ Vy bên chồng và 3 con.

Món bún cá rau cải do mẹ chồng Hạ Vy làm vì chiều chuộng con dâu.

Đĩa cá rán giòn rụm, đầy đặn khiến fan thèm thuồng.

Ông xã Hưng của Hạ Vy thưởng thức món ngon mẹ nấu.

Nhìn món bún cá mà mẹ chồng Hạ Vy làm cho các con, nhiều người không khỏi xuýt xoa vì trông ngon không kém ngoài hàng. Nàng siêu mẫu vui sướng nói mình như "trúng số độc đắc" vì được chiều.

Qua tiết lộ của Hạ Vy với bạn bè, không chỉ mẹ chồng mà bố chồng cô cũng nấu ăn ngon: "Bố mẹ chồng em mà nấu ăn thì miễn bàn". Cô bày tỏ: "May mắn khi có Ông Bà Nội yêu chiều! Thích ăn gì là có món đấy để ăn, vừa ngon vừa sạch, thích mê".

Bạn cũng có thể tự thực hiện món bún cá tại nhà như mẹ chồng Hạ Vy và tham khảo công thức sau:

Nguyên liệu:

- 1 kg bún tươi

- 1 kg cá tươi (Có thể dùng nhiều loại cá nước ngọt khác nhau tùy vào sở thích của mỗi gia đình).

- 300 gr xương cục

- 100 gr bột năng - 300 gr cà chua - 500 gr rau cần hoặc rau cải - 100 gr thì là - 50 gr hành lá - 20 gr hành khô - 15 gr gừng - 20 gr me chua khô - 2 gr hạt điều màu - 2 gr bột nghệ - 5 gr hạt nêm - 10 ml nước mắm - 2 gr muối - 2 gr tiêu xay

(Có thể lựa chọn rau ăn kèm theo từng mùa và khẩu vị.)

Sơ chế:

- Cá tươi làm sạch, cắt phi lê cá thành từng miếng, xương cá và đầu cá để riêng. Cá sau khi rửa để ráo, thấm khô nước. Có thể mua phi lê cá sẵn ở siêu thị. Ướp cá với ½ thìa muối nhỏ và ½ thìa tiêu xoay trong vòng 15-20 phút cho ngấm gia vị.

- Xương cục rửa sạch, đun sôi cùng nước khoảng 2 phút. Sau đó vớt ra rửa sạch bọt bẩn.

- Hành khô bóc vỏ thái nhỏ, gừng rửa sạch đập dập.

- Rau cần rửa sạch, nhặt rễ, cắt khúc 4-6cm. Hành lá, thì là nhặt sạch cắt nhỏ. Cà chua bổ múi cau.

- Ngâm me chua với khoảng 50ml nước nóng, dùng thìa dầm cho me tan đều trong nước, lọc lấy nước me.

Bún cá thanh mát, hấp dẫn ngày hè.

Ninh xương:

Thêm 4 bát nước to, đổ ngập xương cục, thêm muối, hành khô, gừng vừa chuẩn bị. Bắc nồi xương lên bếp đun sôi, hớt bọt nếu có. Đợi nước sôi cho thêm xương cá và đầu cá vào. Ninh xương từ 30-40 phút.

Chiên cá:

- Cho cá thái miếng vào túi zip (túi có mép dán) hoặc hộp có nắp đậy cùng khoảng 4 thìa canh bột năng và ½ thìa nhỏ (2 gram) bột nghệ, xóc đều cho bột bám một lớp mỏng quanh miếng cá.

- Đợi dầu sôi rồi thả cá vào chiên trên lửa vừa, chiên cá cho tới khi vàng đều, gắp ra cho ráo dầu.

Nấu nước bún cá

- Rang hạt điều màu với 1 thìa canh dầu ăn (khoảng 15 ml) cho tới khi hạt điều chuyển màu nâu sậm và dầu ăn có màu đỏ. Tắt bếp, dùng thìa gạn bỏ hạt màu điều.

- Phi thơm hành khô trong dầu ăn đã rang hạt điều. Cho tiếp cà chua vào xào cùng 1 thìa nhỏ (1 thìa = 5 gram) hạt nêm tới khi chín mềm. Chắt nước ninh xương vào nồi cà chua, thêm nước và hạt nêm nếu cần. Thêm từ từ từng thìa nước me chua vào nồi tới khi vừa miệng. Đun sôi trở lại rồi tắt bếp, nêm thêm mắm muối theo khẩu vị, đậy vung, khi gần ăn thì đun nóng lại.

Thưởng thức:

- Rau cần chần với nước sôi trong khoảng 1 – 2 phút rồi vớt ra, ngâm vào nước lạnh cho giòn.

- Chần qua bún với nước sôi rồi chia đều ra các bát tô, xếp cá rán, rau cần, hành lá, thì là lên trên cùng, chan nước dùng và thưởng thức khi còn nóng.

Theo Khám phá