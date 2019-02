Những sai lầm thường gặp khi dùng nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu hay còn gọi là nồi chiên không khí giờ đã trở nên quen thuộc đối với các bà nội trợ vì tính tiện ích. Tuy nhiên, nhiều người khi sử dụng phàn nàn các món ăn sau khi chế biến không được ngon như quảng cáo hay không bằng cách nấu truyền thống. Trên thực tế, ngoài việc chọn nồi theo từng dòng sản phẩm thì chất lượng món ăn còn phụ thuộc vào việc sử dụng có đúng cách hay không.

Không làm nóng nồi trước khi nấu

Nồi chiên không khí chất lượng tốt thường có khả năng làm nóng nhanh nên nhiều người đã không biết rằng dù có mạnh đếu đâu, nồi cũng cần được làm nóng trước khi cho thực phẩm vào để tạo được nền nhiệt ổn định khi chế biến. Đó cũng là lý do khiến cùng một công thức người làm rất ngon nhưng nhiều người lại thất bại. Do đó, đừng quên làm nóng nồi chiên trước khi nấu từ 7 đến 10 phút (thậm chí từ 10 đến 15 phút, tùy loại nồi). Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết. Điều này sẽ đảm bảo rằng thực phẩm giòn chứ không bị ngậm nước.

Kê nồi vào không gian quá chật

Các gia đình có bếp nhỏ thường xuyên gặp phải vấn đề này. Chiếc nồi chiên không dầu không quá cồng kềnh nên thường được xếp vào các góc sâu nhỏ hẹp. Song đây lại chính là vấn đề bởi nồi chiên dựa vào sự đối lưu không khí để đem lại vị giòn cho thức ăn và tính chất hoạt động của nồi đòi hỏi không gian thoáng và có luồn không khí thích hợp. Để khắc phục, bạn có thể đặt nồi chiên vào một không gian có khoảng cách xung quanh 10 cm và được đặt ở bề mặt có thể chịu nhiệt.

Cho quá nhiều thức ăn vào nồi

Các nồi chiên không khí thường có lồng đựng khá nhỏ, có thể đặt được một lượng rau củ, hoặc 1-2 con cá nhỏ. Tuy nhiên, với những gia đình có nhu cầu lớn thì thường không đủ, do đó nhiều người thường cố chèn đầy thịt vào lồng đựng để tăng hiệu suất. Cách làm này chỉ khiến bạn thất vọng với thành quả thu được. Giải pháp cho vấn đề này là hãy chia nhỏ thực phẩm thành nhiều mẻ. Lồng đựng thoáng khiến luồng không khí được lưu thông tốt hơn, dẫn đến món ăn được chín đều và nhanh hơn so với những mẻ thịt chồng chất. Và bạn yên tâm, nồi chiên thường chế biến nhanh hơn so với rang hay chiên kiểu truyền thống, bởi vậy để có món ăn ngon, đừng vội sốt ruột.

Cắt thực phẩm quá nhỏ

Nồi chiên không khí có lồng giỏ cho phép luồng không khí luôn tồn tại xung quanh thực phẩm, nhưng các lỗ của giỏ rộng, có nghĩa là các mảnh nhỏ sẽ rơi qua giỏ và có thể cháy nhanh chóng. Do đó, hãy cắt thực phẩm khoảng 2-3 cm để ngăn chúng rơi xuống.

Sử dụng bột ướt

Những món bao bột chiên luôn được bọn trẻ yêu thích. Tuy nhiên, món ăn này đòi hỏi phải chiên ngập dầu. Để có thể áp dụng với nồi chiên không khí thì lớp bột cần phải dầy hơn. Tốt nhất là chọn những công thức dành riêng cho nồi chiên không dầu, nếu không còn lựa chọn khác thì hãy sử dụng cách bao bột theo quy trình, nhúng bột khô, nhúng qua trứng đánh tan rồi lăn qua bột giòn, làm nóng nồi rồi mới cho thực phẩm vào chiên.

Sử dụng lượng dầu không phù hợp

Nồi chiên mang lại sự hài lòng cho các món chiên rán mà không cần ngập dầu như cách chế biến thông thường nhưng không có nghĩa là không cần một chút dầu nào. Để món ăn thật sự ngon, bạn nên quết (xịt) lên bề mặt thực phẩm một lượng dầu vừa đủ, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh. Áp dụng công thức sau bạn sẽ có một món ăn hoàn hảo: Sử dụng 1/2 thìa cà phê dầu cho hầu hết các công thức món ăn. Khi nấu các món đông lạnh như khoai tây chiên hoặc gà lăn bột. Món ăn sẽ giòn ngon mà không bị ngấy. Đối với các loại rau tươi hoặc protein như thịt gà hoặc bít tết, hãy rưới 1/2 thìa dầu mỗi mẻ để đảm bảo thức ăn được giòn và vàng trong khi chiên không khí.

Không rửa nồi thường xuyên

Nếu không rửa nồi thì khi xếp thực phẩm vào, đặc biệt là đồ đông lạnh, những mảnh vụn, dầu thừa ngay lập tức bám chặt vào miếng thức ăn, sẽ khiến cho món ăn nhanh cháy, hoặc có mùi hôi và không tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, nếu muốn nhanh, hãy để nồi chiên không khí nguội và dùng khăn giấy sạch sau mỗi lần sử dụng. Cẩn thận hơn thì bạn nên rửa sạch lồng giỏ bằng nước xà phòng nóng sau những lần rán và cũng là cách để nồi sẽ không bị nhanh gỉ.

