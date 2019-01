Những món ngon giải ngán sau kỳ nghỉ Tết dương lịch

1. Phở cuốn thịt bò

Nguyên liệu:

- Thịt bò

- Bánh phở

- Rau xà lách, rau mùi, rau thơm

- Gừng, tỏi

Cách làm:

- Thịt bò các bạn có thể tùy vào sở thích để chọn các phần khác nhau. Nếu sử dụng phần thịt bắp, lõi rùa thì miếng thịt ăn giòn, nếu dùng phần thịt thăn thì miếng thịt ăn mềm và ngọt.

- Tuy nhiên để tiết kiệm chi phí bạn cũng có thể sử dụng phần đầu của miếng thịt thăn, ăn mềm ngọt không kém thịt thăn là bao mà giá thành lại rẻ hơn.

- Ướp thịt với gia vị, gừng tỏi băm nhỏ, có thể thêm chút dầu ăn cho thịt bớt khô, khi xào sẽ mềm hơn.

- Đập dập vài nhánh tỏi, đợi dầu nóng thả tỏi phi thơm rồi trút thịt bò vào xào to lửa đến khi thịt bò chín tái thì nhanh tay cho thịt ra bát, tránh xào quá lâu dễ khiến thịt bị dai.

- Các loại rau nhặt rửa sạch, ngâm với nước muối pha loãng khoảng 30 phút, vớt ra vẩy ráo. Trải bánh phở ra, lần lượt xếp rau sống, thịt bò lên rồi cuộn lại. Xem tại đây để được hướng dẫn bằng hình ảnh.

2. Canh ngao nấu dứa chua

Vị canh ngao ngon ngọt, chua chua của dứa sẽ giúp bữa cơm của gia đình bạn thêm phần hấp dẫn.

Nguyên liệu:

- Ngao tươi (1kg), dứa (1 quả), cà chua (2 quả), hành lá, hành khô (1 củ).

Chế biến:

- Ngao rửa sạch đem luộc qua nước sôi. Gạn phần bọt và cho nước ngao vào một bát riêng, thịt ngao bóc ra rửa sạch.

- Hành khô, hành lá rửa sạch thái nhỏ.

- Cà chua rửa sạch, bổ quả múi cau. Dứa gọt rửa sạch rồi thái mỏng vừa ăn.

- Phi thơm hành khô với dầu ăn. Cho ngao vào xào qua. Nêm ít hạt nêm vào vừa ăn (tránh cho nhiều muối vì nước ngao đã mặn).

- Cho nước ngao vào nấu sôi.

- Sau đó cho cà chua bổ cau và dứa vào nấu sôi thêm lần nữa.

- Cho hành lá, mì chính vào đảo đều và tắt bếp, nhắc nồi canh ra.

Như vậy là bạn đã có nồi canh ngao nấu dứa chua thơm ngon đãi cả nhà.

3. Canh chua sườn và dưa

Nguyên liệu:

- 1 bát dưa chua lấy cả nước

- 0,5kg sườn

- 2 quả cà chua

- 1 quả ớt, 2 củ hành khô, bột canh, mỳ chính.

Chế biến:

- Sườn chần qua nước sôi rồi ninh chín, trong quá trình ninh sườn bạn cho thêm ít gia vị để sườn được đậm đà.

- Hành khô bóc sạch. Làm nóng chút dầu ăn trong nồi, cho hành vào phi thơm. Thêm dưa vào đảo cùng chút gia vị cho ngấm đều.

- Cà chua bổ múi cau rồi cho vào nồi dưa đảo đều. Nếu muốn ăn canh dưa có nhiều vị chua thì bạn cho nước dưa vào đun cùng ở bước này.

- Trút phần sườn đã ninh vào nồi dưa, tiếp tục ninh trong khoảng 20 phút nữa.

- Nếu bạn muốn ăn cay thì cho thêm ớt vào nồi canh dưa đun 5 phút nữa rồi tắt bếp. Múc ra bát và ăn nóng.

4. Canh cá nấu chua

Nguyên liệu:

- Cá diêu hồng (có thể thay bằng cá lóc).

- Cà chua, dọc mùng, dứa.

- Đậu bắp, giá đỗ.

- Nước mắm, gia vị, 1 thìa cà phê đường.

- Vắt me khô, ớt, hành lá, hành tím, rau ngổ.

Cách làm:

- Cá bóc mang, rửa sạch với muối cho hết nhớt. Cắt khúc vừa ăn hoặc cắt làm đôi.

- Dọc mùng tước vỏ, thái lát mỏng, bóp sạch với chút muối.

- Cà chua bổ múi cau, dứa thái lát. Đậu bắp cắt bỏ cuống, thái lát vừa ăn.

- Phi thơm hành tím với chút dầu ăn, đổ cà chua vào xào chín và nêm thêm một chút mắm.

- Chế nước sôi ngập mặt cà chua và nêm gia vị, đường cho vừa khẩu vị.

Vắt me cho ra bát, chế nước dùng cá vào khuấy cho me tan rồi đổ từ từ nước me vào nồi cá. Cho dứa vào nồi để dứa tiết ra chất làm ngọt và thơm nước dùng. Sau đó trút cá vào. Cá chín vớt ra để riêng. Thêm dọc mùng, đậu bắp vào nấu chừng 3 phút cho mềm rồi cho giá đỗ vào. Canh sôi, cho cá lại vào nồi, rắc hành ngổ thái nhỏ lên và tắt bếp.

M.A (th)