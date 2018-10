Những món ăn vặt mới nổi thu hút giới trẻ Hà thành

Gà xiên nướng: Gà xiên nướng xuất hiện ở Hà Nội đã khá lâu, nhưng món ăn này chưa hề có dấu hiện hạ nhiệt. Món ăn vặt hấp dẫn các chị em công sở, các bạn học sinh, sinh viên vào mỗi buổi tan tầm. Thịt gà được tẩm ướp gia vị đậm đà, nướng dưới than hồng thơm lừng, kích thích vị giác. Bạn nên ăn kèm dưa chuột sẽ giảm bớt độ ngậy của thịt gà. Một xiên gà nướng có giá 8.000 đồng. Ảnh: Spiderkitcat.

Chim quay sốt me: Món chim quay từ lâu đã được lòng giới trẻ Hà thành. Nay món chim quay sốt me lại càng thêm hấp dẫn những tín đồ ăn vặt bởi thịt chim quay mềm, chắc, thơm quyện cùng nước sốt me chua, ngọt, cay độc đáo. Chim quay có giá từ 15.000-20.000 đồng/con. Ảnh: Bachuaviahe.