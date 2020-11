Ngày bận rộn chỉ cần nấu 2 món ăn này cũng đủ ngon miệng và đủ chất

1. Canh cá nấu nấm

Món canh cá nấu nấm thật sự rất ngon, một chút chua chua của cà chua, nấm ngọt, cá chín mềm ăn rất ngon miệng.

Nguyên liệu:

1kg cá trắm

1 quả cà chua

1 gói nấm kim châm

1 mẩu gừng

Bột canh

Chút dầu ăn

Hành lá

Cách làm:

Đầu tiên cá rửa sạch, thái khúc vừa ăn sau đó ướp với vài lát gừng thái mỏng và bột canh xóc đều. Ướp cá trong 15 phút. Cà chua bổ múi cau.

Nấm rửa sạch, cắt bỏ chân, xé nhỏ. Cho cà chua vào chảo thêm chút dầu xào cùng chút bột canh.

Khi cà chua mềm thì đổ nước vào đun sôi. Lượng nước phù hợp với gia đình bạn. Sau đó bạn nhẹ nhàng thả cá vào đun sôi thì hạ nhỏ lửa cho cá chín.

Sau khi cá sôi thì thả nấm vào, đun thêm 10 phút nữa thì nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Cuối cùng rắc hành lá thái khúc vào là xong.

Món canh cá nấu nấm nóng hổi sẽ cho bữa cơm tối thêm đậm đà, ấm cúng.

Cách chọn cá ngon

Cá tươi nhất khi còn sống, bạn nên chọn những con bơi khỏe, có mắt trong suốt, mang hồng, lớp vẩy óng ánh và da không có màu lạ. Ngoài ra, nếu thấy cá có dấu hiệu bất thường như trương phình, bơi yếu hoặc có màu nhợt nhạt thì không nên chọn mua.

Đối với cá làm sẵn, mắt cá trong, sáng rõ, không bị đục và hơi phồng lên một chút. Giác mạc có sự đàn hồi. Mang cá có màu hồng đỏ, dính chặt với hoa khế và không bị nhớt. Vẩy cá bám chặt vào thân, óng ánh, tươi sáng và không có dịch. Các lớp vẩy được xếp lớp chặt chẽ như mái ngói. Đối với loại cá không có vảy, nên chọn con cá có da ướt và sáng bóng. Miệng cá ngậm kín, khi ấn vào thân cá có độ đàn hồi. Thịt cá săn chắc, có kết dính chặt với nhau, không lỏng lẻo và có độ đàn hồi cao.

2. Đậu bắp nhồi thịt

Nguyên liệu:

150g thịt nạc vai

100-150g đậu bắp

2 cái nấm hương tươi hoặc 3 cái nấm hương khô

2 quả trứng cút

3 thìa súp nước tương

1 thìa súp rượu nấu ăn

2g đường

1 chút bột bắp

Hạt tiêu

Muối

Hành lá

Cách làm:

Đầu tiên, thái nhỏ nấm hương, nếu là nấm hương khô thì ngâm nước nóng cho nở hoàn toàn sau đó rửa sạch rồi thái nhỏ. Cho thịt và nấm hương vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Trộn thịt với 1 chút muối, đường, 1 thìa súp nước tương, 1 thìa súp rượu nấu ăn, 2 quả trứng cút.

Tiếp đó, rửa sạch đậu bắp rồi chẻ đậu bắp theo chiều dọc, phần hạt của đậu rơi ra bạn cho vào phần thịt để trộn đều.

Nhồi phần thịt vào từng nửa đậu bắp. Sau đó đem đi hấp chín, thời gian hấp khoảng 5 phút là chín.

Trong lúc hấp đậu bắp bạn làm phần xốt. Cho vào chảo 2 thìa súp nước tương, 1 chút dầu ăn đun sôi. Hòa chút bột bắp với nước sau đó đổ vào khuấy đều để nước xốt sánh. Khi đậu bắp chín lấy ra rưới phần nước xốt này lên mặt.

Cuối cùng bạn chỉ cần rắc chút hành lá thái nhỏ lên là xong. Món đậu bắp hấp thịt này có vị ngọt của thịt quyện với vị giòn ngọt của đậu bắp, rất phù hợp để ăn kèm với cơm nóng.

Công dụng của đậu bắp

Đậu bắp chứa hàm lượng vitamin C dồi dào. Loại vitamin này có tác dụng tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch và nâng cao thể trạng. Bên cạnh đó, vitamin C còn bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý viêm nhiễm thường gặp như cảm lạnh, cảm cúm, viêm amidan và viêm họng. Hàm lượng vitamin C trong đậu bắp có thể kích thích sản sinh collagen – một loại protein đặc biệt có tác dụng duy trì độ đàn hồi và căng bóng của da.

Bên cạnh đó loại thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp cân bằng độ ẩm và tăng hàng rào bảo vệ da. Đậu bắp chứa hàm lượng folate và vitamin K dồi dào, có tác dụng sản sinh mô da và ngăn chặn tình trạng tiêu hủy xương do quá trình thoái hóa. Bên cạnh đó, bổ sung đậu bắp thường xuyên còn hỗ trợ điều trị chứng loãng xương ở phụ nữ sau sinh và người cao tuổi.

MI