Nấu canh với thứ lá thẫm đẫm vị tuổi thơ, cả nồi cơm hết bay không còn 1 hạt

Lá me chua gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 7X, 8X. Vào mùa hè, khi mẹ hái nắm rau muống ngoài vườn về luộc. Nồi canh sôi, mẹ sai con ra bờ rào nhặt vài nhánh lá me chua, thả vào nồi nước rau luộc là cả nhà đã có bát canh chua dịu, thanh mát giữa ngày hè nóng bức. Hay đám trẻ nhỏ thuở trước thèm ăn vặt còn lấy lá me chua chấm muối ớt nhấm nháp, nhâm nhi rồi buôn đủ thứ chuyện giữa trưa nắng nóng.

Lá me chua dùng để nấu canh rất ngon

Nếu như ngoài Bắc thì chỉ quen lá me chua cho vào nước rau lang, rau muống để thay quả chanh, quả sấu nhưng với người Nam thì lá me chua có thể làm đủ món canh chua lá me mang đến những nồi canh chua vô cùng đặc biệt cho bữa cơm gia đình.

Canh chua lá me thường được người dân quê nấu với tép rong, cá rô phi, cá sặc nhỏ, cá lóc,...nói chung là nấu với tất cả những loại cua cá nước ngọt, nước lợ.

Các loại cá nước lợ, nước ngọt đều có thể nấu với lá me chua

Nồi canh chua lá me sôi lên, có mùi chua thơm lừng cả nhà, nếm thử sẽ thấy vị chua thanh vô cùng. Các vị chua như me trái, lá dang, bần, cơm mẻ... không thể có vị chua nào thanh đầu lưỡi như lá me non. Chỉ có nồi canh chua lá me non mới có màu trắng đục như sương sáng, lại có cả màu vàng lá me nấu chín như màu đồng lúa buổi xế chiều. Tin rằng những ai đã từng ăn rồi sẽ luôn nhớ về vị đặc biệt của nó.

Cách nấu canh chua lá me với cá quả

Nguyên liệu: Cá quả: 1 con; Lá me non: 100g; Hành tím: 3 củ; Tỏi: 2 tép (băm nhuyễn); Ớt: 1 trái (thái lát); Nước mắm: 2 muỗng canh; muối, mì chính, đường, dầu ăn, mùi tàu, ngổ...

Cách làm:

Cá quả nấu canh chua lá me, ai nhìn cũng thèm

Cá quả làm sạch, bóp qua muối để khử hết nhớt, xả lại nước sạch, xắt khoanh, để ráo.

Bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào, làm nóng rồi cho tỏi vô phi thơm.

Cho cá quả vào xào săn lại. Cho 1,5 lít nước và lá me non, hành tím vào, nấu sôi.

Nêm nếm 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, điều chỉnh gia vị cho hợp khẩu vị.

Canh chín tắt bếp, cho mùi tàu, ngổ, ớt vào là hoàn thành món ăn.

Với món canh này bạn có thể nấu cùng những loại rau khác như bạc hà, cà chua, rau nhút, rau muống để món ăn phong phú hơn.

K.N