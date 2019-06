Mẹ đảm mách cách làm đào ngâm để pha trà tuyệt ngon, không nổi váng, hè tha hồ giải khát

Mùa hè không chỉ là mùa của sấu, vải, dứa... mà còn là mùa của những trái đào giòn giòn, tươi ngon. Đào không chỉ có thể ăn trực tiếp mà còn có thể đem ngâm đường rồi làm trà uống vô cùng hấp dẫn. Trà đào là thức uống vạn người mê, chẳng cần ra quán mà ngay tại nhà chị em cũng có thể thực hiện được.

Mới đây, chị Tô Hưng Giang, một hotmom Hà Nội nổi tiếng với những mâm cơm gia đình ngon miệng, những công thức nấu ăn cứ chia sẻ là siêu hot đã gợi ý cách ngâm đào thơm nức mũi, vừa giòn lại để được lâu, không sợ váng.

Chị Giang cho biết, để có món đào ngâm làm trà đào ngon thì khâu chọn đào cũng cần chú ý. Nên chọn quả vừa chín tới, lớp vỏ ửng đỏ, còn độ cứng và giòn, có mùi thơm của đào, không nên chọn quả xanh quá dễ bị chua. Nên chọn đào ruột vàng khi làm màu sẽ đẹp hơn.

Trong khi nhiều chị em làm đào ngâm để pha trà hay bị nổi váng, chị Hưng Giang bật mí, tỉ lệ đường không được ít hơn so với công thức vì dễ làm đào lên men. Ngoài ra, bình lọ ngâm phải được tiệt trùng sạch sẽ, khô ráo. Đào sau khi nấu xong không được để dính nước, ngâm xong đậy thật chặt và cất ngăn mát tủ lạnh để bảo quản.

Chị Giang còn cho biết, công việc khó nhất của việc ngâm đào là thắng đường cho chuẩn.

Bênh cạnh đó, các công thức khác mọi người thường vớt đào đã chần vào bát nước đá nhưng Giang thì không vì chị không muốn đào mất đi độ ngọt và nếu dính nước khi ngâm đào sẽ không để được lâu. Nên sau khi vớt đào ra chị để vào ngăn đá tủ lạnh, cứ 10 phút chị lại đảo đào một lần cho nhanh nguội hoặc có thể đặt bát đào vào chậu nước đá. Đến khi nào đào nguội hẳn, bọc màng bọc lại cất ngăn mát đợi nước ngâm đào nguội thì ngâm cùng.

Dưới đây là công thức làm đào ngâm để pha trà đào ngon, chị em hãy tham khảo nhé:

Chuẩn bị:

- 2,4kg đào quả cho ra 2kg ruột đào sau khi tách hạt

- 1,5kg đường cát trắng (ngoài ra có thể dùng đường vàng, đường thốt nốt, đường phèn đều được). Lưu ý, dùng đường vàng hoặc đường thốt nốt sẽ thơm và màu đẹp hơn, hoặc các bạn dùng tỉ lệ 1-1 giữa đường cát trắng và đường vàng.

- 2 quả chanh tươi

- Muối ăn

- Hũ thuỷ tinh

Cách làm:

- Đào mua về rửa sạch nhẹ nhàng từng quả một, đem ngâm nước muối loãng trong vòng một tiếng để sạch bụi bẩn và phần lông dính trên quả đào. Sau đó rửa lại để ráo nước.

- Hoà một chậu to nước muối loãng và vắt 1/2 quả chanh vào. Dùng dao cắt bổ theo đường rãnh trên của quả đào ,tuỳ theo sở thích mà cắt miếng to hay nhỏ, nhỏ thì dễ tách và nhanh ngấm đường, còn to thì giòn hơn nhưng sẽ khó tách hơn.

- Đào tách xong thì thả ngay vào chậu nước muối loãng pha chút chanh tươi để miếng đào không bị thâm. Lưu ý, tách đào cả vỏ sẽ dễ hơn và không bị nát, sau đó mới gọt vỏ. Còn nếu gọt vỏ trước khi tách sẽ khó vì quả đào trơn, tách xong miếng đào bị nát, nhũn chảy nước.

- Đào sau khi tách xong từng miếng ngâm trong chậu nước muối mới gọt bỏ vỏ và vẫn phải ngâm nước muối đến khi gọt xong tất cả để tránh đào bị thâm. Sau đó vớt ra ,rửa nhẹ nhàng lại một nước nữa rồi để ráo.

- Cho 500gr đường cát trắng cùng 50ml nước trắng vào nồi đế dày, bật bếp và để nguyên không đảo, nếu đảo đường sẽ kết tinh không tan chảy và chuyển sang màu cánh gián được, còn nếu cho quá nhiều nước việc đun đường sẽ lâu hơn.

- Khi đường tan chảy hoàn toàn, chuyển sang màu vàng nhạt thì hạ bớt lửa, nghiêng đi nghiêng lại nồi để đường tan đều, không được dùng đũa khuấy. Đường chuyển sang màu hơi cánh gián thì tắt bếp luôn, không được để quá lửa sẽ bị cháy đường dẫn đến bị đắng và hỏng. Công việc khó nhất của việc ngâm đào là thắng đường cho chuẩn.

- Đường sau khi thắng xong đổ vào khoảng 800ml nước trắng, sau đó đổ toàn bộ chỗ đường còn lại vào nồi, đun thật sôi thả đào vào. Tính từ lúc nồi nước luộc đào sôi lại đến khi đào chín khoảng 10 phút ,tuỳ vào lượng đào nhiều hay ít, đào bổ miếng to thì lâu hơn khoảng 15 phút. Miếng đào chuyển sang chín trong là được. Vớt toàn bộ chỗ đào đã chín ra một cái bát thật to.

Cho bát đào vào ngăn đá tủ lạnh, cứ 10 phút lại đảo đào một lần cho nhanh nguội hoặc có thể đặt bát đào vào chậu nước đá. Đến khi nào đào nguội hẳn, bọc màng bọc lại cất ngăn mát đợi nước ngâm đào nguội thì ngâm cùng.

Nước đường trong nồi sau khi vớt đào ra, đun sôi lại rồi để nguội hẳn rồi vắt nước cốt 1 quả chanh vào. Không nên vắt chanh vào khi nồi nước đường còn nóng dẫn đến bị đắng. Nước đường từ ngọt gắt chuyển sang ngọt thanh và có vị hơi chua sau khi vắt nước cốt chanh vào.

Hũ thuỷ tinh đựng đào ngâm phải được rửa thật sạch, tráng bằng nước sôi, để thật khô ráo. Khi nước ngâm đào và đào đã nguội hoàn toàn thì trút đào vào hũ, đổ ngập nước ngâm đào, cất ngăn mát tủ lạnh, sau 1-2 ngày là dùng được.

Đào ngâm dùng để pha nước uống hay pha trà đào rất ngon . Lưu ý: Nếu ai làm bằng đường thốt nốt thì bỏ công đoạn thắng đường thành màu caramen.

