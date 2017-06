Lòng non xào dưa cải chua bao nhiêu cơm cũng hết veo

Nguyên liệu:

- 500gr lòng non

- 500gr dưa cải chua

- 2 quả cà chua

- Hành hoa, tỏi, gừng, dấm, dầu ăn, gia vị, hạt nêm

Cách làm:

Bước 1

Cắt 1 miếng gừng nhỏ có thể cho lọt vào bên trong đoạn lòng non. Nhét miếng gừng vào trong đoạn lòng non rồi dùng một tay cầm lấy đầu của đoạn lòng non, 1 tay vuốt cho miếng gừng chạy dọc theo đoạn lòng non cho đến đầu kia. Làm như thế 2 lần, sau đó bóp lòng non với dấm và muối rồi rửa sạch lại với nước để khử mùi cho lòng non.

Bước 2

Đun sôi 1 nồi nước với vài hạt muối và 1 mẩu gừng nhỏ đập dập. Cho lòng non vào chần nhanh trong vòng 30 giây rồi vớt ra ngâm ngay vào bát nước lạnh để lòng được trắng và giòn.

Thái lòng non thành những đoạn ngắn cỡ 2 đốt ngón tay.

Bước 3

Phi thơm đầu hành và tỏi băm nhỏ, cho lòng non vào xào, thêm 1 thìa mắm. Xào cho đến khi lòng non chín tới rồi xúc lòng non ra đĩa (không nên xào lâu sẽ làm lòng non bị dai).

Bước 4

Dưa cải chua rửa qua nước lạnh để ráo, cà chua rửa sạch thái múi cau, hành lá rửa sạch thái khúc. Củ hành tím bóc vỏ, thái mỏng.

Bước 5

Cho tiếp củ hành tím băm nhỏ vào chảo vừa xào lòng, xào qua để hánh chín rồi cho cà chua vào xào cho cà chua chín mềm. Cho tiếp đến dưa chua vào xào cho đến khi dưa chín mềm.

Bước 6

Đổ đĩa lòng non đã được xào chín vào xào cùng dưa trong khoảng 1 phút, rắc thêm hành hoa thái nhỏ (hoặc cắt khúc), nêm thêm hạt nêm và hạt tiêu sao cho vừa miệng, cho hành lá vào, đảo đều rồi tắt bếp.

Thành phẩm:

Không khó làm lại nhanh gọn và dễ ăn, chị em hoàn toàn tự tin để đem biến tấu mới này góp vào bữa cơm gia đình. Mỗi miếng lòng lại ghém một miếng dưa cải chua, vị giòn của cả hai thứ nguyên liệu ắt hẳn sẽ khiến bạn không khỏi thú vị. Lòng non xào dưa chua có thể ăn cùng với cơm nóng hoặc làm món nhậu cực kì ngon.

Chúc gia đình bạn ngon miệng!

Theo aFamily/Tri thức trẻ