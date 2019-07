Khách Tây tư vấn ăn gì, chơi đâu ở Hội An - điểm đến tốt nhất thế giới

Sau khi được tạp chí du lịch uy tín Travel + Leisure tôn vinh là thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2019, Hội An liên tục được du khách khắp nơi chia sẻ kinh nghiệm ăn gì, chơi đâu. Trong bài tư vấn trên trang này, tác giả Tanner Saunders đã nhắc tới 4 địa điểm được khách du lịch nước ngoài gợi ý khi bình chọn cho đô thị cổ Việt Nam vào bảng xếp hạng này.

Bánh xèo Hải Đảo

Địa chỉ: 160 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, Hội An

Giờ mở cửa: 7h -22h

Bánh xèo ở đây được làm chuẩn kiểu miền Trung với vỏ bánh dày, chiếc bánh nhỏ bằng cỡ bàn tay. Vỏ bánh giòn rụm, bên trọng là tôm tươi, giá và một ít thịt lợn, ăn kèm rau sống tươi ngon, hương vị hài hòa. Giá trung bình từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng. Quán khá rộng rãi, thoáng mát. Thực đơn cơ bản gồm có: thịt nướng, bánh xèo, ram, nem nướng... Khi nhắc tới món ăn này, một du khách từng ăn ở Hải Đảo đã miêu tả rằng: "Đây là một món ăn Việt Nam khá đơn giản, giống như bánh crepe với rau xanh, thịt, tôm nhưng khiến tôi tuôn nước miếng khi nghĩ tới".

Bánh vạc Bông Hồng Trắng

Địa chỉ: 533 Hai Bà Trưng, phường Cẩm Phổ, Hội An

Giờ mở cửa: 7h - 20h30

Khách nước ngoài gọi chiếc bánh vạc là "há cảo hình bông hồng trắng" với hình dáng tinh tế, lớp vỏ bánh màu trắng trong, mỏng tang, mềm mại như những cánh hoa, được gấp ngay trước mắt thực khách. Bánh vạc được làm từ bột gạo được tuyển chọn kỹ càng, không sử dụng hàn the. Bột được nhồi thành hình thuôn dài, qua bàn tay của người đầu bếp tài hoa, chỉ một loáng là thành một "bông hoa nhỏ", với lớp nhân là tôm đất giã nhuyễn, ít tiêu, tỏi, hành, sả... thơm nức. Bánh có vị thanh thanh, ngọt bùi, chấm cùng mắm chua ngọt, thêm vài lát thơm cay xé. Bánh vạc thường được bày trên những chiếc lá chuối xanh, rắc chút hành khô.

Tiệm trà Reaching Out

Địa chỉ: 131 Trần Phú, phường Minh An, Hội An

Giờ mở cửa: 8h30 - 21h

Nằm bên sông Thu Bồn, Reaching Out Tea House được bài trí tinh tế, gọn gàng, mang hơi thở Việt với mái ngói, tường xanh, bàn ghế gỗ, bọc đệm thêu hoa sặc sỡ. Trên bức tường sơn màu xanh của quán có treo một bức thư pháp ghi dòng chữ "the beauty of silence" - vẻ đẹp của sự tĩnh lặng. Trên mỗi bàn có đặt một khay gỗ, bên trên đựng một tập giấy, sáu miếng gỗ nhỏ dính giấy ở trên và hai bút chì. Khách đến quán sẽ gọi đồ bằng cách ghi những gì mình mong muốn lên trên giấy hoặc khi cần gọi thêm nước hay thanh toán, bạn chỉ cần đặt miếng gỗ có ghi sẵn lên bàn, nhân viên sẽ đi qua và mang tới những gì bạn yêu cầu.

"Được thiết kế để dành cho những người thích sự yên lặng, tất cả những người phục vụ đều là người khiếm thính. Khách tới đây sẽ được giao tiếp với một cách thức hoàn toàn khác, đó là bằng cử chỉ tay chân và những nụ cười ấm áp. Một cảm giác bình yên cho những tâm hồn muốn trốn cuộc sống ồn ào", một du khách chia sẻ trên Travel + Leisure.

Shore Club An Bang Beach

Địa chỉ: bãi biển An Bàng, phường Cẩm An, Hội An

Giờ mở cửa: 7h - 23h

Được nhiều khách Tây bình chọn là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn ở Hội An, Shore Club An Bang Beach nằm ngay trên bãi biển. Du khách có thể đi chân trần trên cát, thả mình vào chiếc ghế gỗ với tấm đệm dày, thư thái thưởng thức một ly cocktail và tận hưởng làn gió biển mơn man. Tông màu chủ đạo của quán là xanh - trắng nổi bật. Bạn cũng có thể chọn chỗ ngồi cao hơn nơi những mái nhà lợp cọ hướng biển và thưởng thức các món ăn tối trong nhà hàng.

