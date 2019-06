Hương Phố 'Người phán xử' giữ lửa gia đình bằng những bữa ăn ngon

Ở ngoài đời, diễn viên Thúy An thực sự là một người phụ nữ của gia đình, không chỉ chăm con khéo, Thúy An còn có tài nấu ăn rất ngon.

Thúy An là một diễn viên có nghề với những vai diễn đặc sắc để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Trong phim “Người phán xử”, Thúy An vào vai Hương Phố - một cô gái sexy, chơi bời, nghiện hút..., thì trong phim "Những cô gái trong thành phố", cô lại gấn ấn tượng sâu sắc với người xem khi vào vai Ly cave ham mê cờ bạc, chanh chua...

Tuy vậy, ngoài đời Thúy An lại là một người phụ nữ hết mực chăm lo cho gia đình. Ít người biết được nàng Hương "Phố" có tài nấu ăn rất ngon. Dù bận rộn với lịch diễn nhưng hàng ngày, đích thân Thúy An vào bếp tự tay chuẩn bị bữa cơm cho chồng con.

Gia đình hạnh phúc của Thúy An.

Nữ diễn viên xinh đẹp cho biết: "Nấu ăn là sở thích và cũng là đam mê thứ hai sau nghề diễn. Tôi là một người rất thích ăn ngon, thích ngắm nhìn những món ăn được bày biện đẹp mắt. Thế nên rảnh là tôi luôn thích bày vẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho chồng con mình thưởng thức để bù đắp cho những lúc công việc bận bịu không thể ở nhà chăm sóc chu đáo cho gia đình".

“An nấu ăn rất ngon, mỗi món ăn của cô ấy đều được chăm chút tỉ mỉ cả về hình thức lẫn hương vị” – đó là nhận xét của chồng Thúy An.

Hương Phố chia sẻ, việc nấu ăn cho chồng con là một cách thể hiện tình cảm dành cho những người mình yêu thương mà không cần phải cất lời.

Là con gái Hà Nội gốc phố cổ, không lạ khi Thúy An là người sành ăn. Các món ăn hằng ngày của gia đình nữ diễn viên đa phần đều là các món truyền thống, đơn giản nhưng mang hương vị tinh tế như canh mồng tơi cua đồng ăn với cà pháo, đậu phụ sốt cà chua, canh sườn nấu chua, thịt viên sốt cà chua, giả cầy, thịt kho tàu... Đặc biệt, một món Thúy An rất yêu thích và nấu cũng rất ngon, đó là món bún thang cổ truyền - món ăn mang đậm hồn Việt của người Hà Nội.

Cô diễn viên 8X đời cuối ngẫm ngợi ra nhiều triết lí xung quanh chuyện nấu ăn và đàn ông. Cô chia sẻ “Đàn ông thực ra kinh bang tế thế, chọc trời khuấy nước ở đâu không biết. Chỉ cần về nhà được bữa cơm ngon, ngồi bên vợ con là thấy giông bão ở ngoài cánh cửa hết. Vậy mới nói, gia đình là thứ quan trọng nhất, những thứ khác có tồn tại hay không, không quan trọng. Còn đã là phụ nữ thì nên biết nấu ăn. Không phải biết nấu để hầu hạ hay phục vụ ai mà nấu cho chính mình ăn, phục vụ chính mình. Phụ nữ đoảng vị cái này thì phải kiệt xuất ở cái khác, còn nếu đã không xuất chúng với điều gì mà nấu ăn cũng không biết thì e là khó lấy chồng. Lúc về nhà chồng lại đổ tội cho mẹ chồng cay nghiệt, khó tính”.

Mâm cơm đơn giản Thúy An nấu hàng ngày.

Thúy An chia sẻ, vì luôn muốn chế biến thật nhiều món ăn ngon cho những người thân yêu thưởng thức nên cô luôn tự tìm tòi qua các sách nấu ăn, xem ở trên các trang mạng xã hội. Thúy An là người thích thử thưởng thức các món ăn lạ, ngon sau đó nấu lại. "Tôi có một đặc điểm là chỉ cần ăn vài lần hoặc nhìn họ làm là tôi có thể tự làm lại món ăn đó theo cách riêng của tôi" - cô cho biết.

Để nấu một bữa cơm bình thường, Thúy An mất tầm hơn một tiếng cho tất cả các quy trình, chỉ khi làm những món ăn cầu kỳ, phức tạp thì mới mất tới 2-3 tiếng để hoàn thành.

Thúy An tâm sự: "Tôi nấu “tình yêu” thành món ăn, thông qua các bữa cơm để gắn kết gia đình. Nhiều khi vợ chồng có mâu thuẫn, nhưng chỉ cần một bữa cơm đúng khẩu vị, chỉ cần nhìn thấy sự tỉ mẩn, lúi húi của tôi thì chồng tôi cũng cảm thương dăm ba phần, đó cũng là cách chúng tôi hoà giải mâu thuẫn trong gia đình. Giận mấy thì giận, ăn cơm vẫn phải đúng bữa, ngủ vẫn phải chung giường, dăm ba hôm lại quấn quýt ngay".

Thúy An là người cầu kỳ khi chọn món ăn cho từng bữa, thường xuyên thay đổi món để không bị trùng. Do đó, khi đi chợ, cô thường mua thức ăn đủ trong một ngày hoặc một bữa chứ không mua thừa. Đồ ăn thừa từ bữa này sang bữa khác vừa không ngon vừa không đảm bảo an toàn thực phẩm cho cả nhà, đặc biệt là trẻ nhỏ.

"Thực ra thì gần như món nào tôi cũng biết làm và làm cũng rất ổn, trừ cao lương mỹ vị ra thì chưa làm bao giờ nên không biết có làm được không. Chồng tôi thích ăn thịt lợn nên bữa nào tôi cũng chế biến các món thịt khác nhau để thay đổi. Con tôi lại rất thích ăn trứng tráng, bún, phở... Tôi thì món gì cũng thích vì tâm hồn ăn uống mà", nữ diễn viên Nhà hát kịch Hà Nội nói.

Mâm cơm đơn giản gồm thịt gà, trứng tráng, rau lang luộc, đậu rán chấm xì dầu, toàn những món đơn giản nhưng đều là món khoái khẩu của chồng và con Thúy An. Chồng của nữ diễn viên cũng rất hay dành lời khen cho vợ về tài nấu ăn. Anh từng chia sẻ rằng, nếu không đi diễn, vợ mình có thể mở được quán cơm bình dân.

Dù bận với lịch quay, lịch diễn nhưng Thúy An vẫn cố gắng đảm bảo bữa cơm gia đình bởi cô quan niệm, điều này thực sự rất cần thiết và cần phải duy trì.

"Đó không đơn thuần chỉ là bữa ăn giúp no bụng mà còn giúp những người thân trong gia đình gắn kết, gần gũi với nhau hơn. Tôi nghĩ rằng dù bận rộn thế nào thì cả nhà cũng nên cố gắng hãy ngồi lại với nhau để ăn một bữa cơm và chia sẻ mọi chuyện vui buồn xảy ra trong một ngày. Đây là dịp bố mẹ thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho con cái và cũng là khi con cái thể hiện lòng thành kính, sự hiếu thảo của mình đối với cha mẹ" - nữ diễn viên lý giải.

Nói về việc phụ nữ vào bếp trong thời hiện đại, Thúy An chia sẻ: "Tôi thấy việc này rất quan trọng trong việc giữ lửa của gia đình. Dù thời đại có tiên tiến hơn, phụ nữ làm được những việc chỉ dành cho đàn ông hay quyền cao chức trọng tới cỡ nào ở ngoài xã hội, nhưng khi đã về tới nhà thì cũng nên bỏ hết lại những thứ đó bên ngoài cửa để trở thành người phụ nữ biết lắng nghe, biết cơm nước, chăm chút cho chồng con mình".

Theo Thúy An, muốn chinh phục đàn ông thì cách tốt nhất là đi thẳng vào dạ dày của anh ấy theo đúng nghĩa đen.

