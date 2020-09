Gợi ý món chay cho mâm cúng ngày rằm

Đậu hũ non sốt nấm đông cô: Món chay này rất được yêu thích bởi có cách làm đơn giản và hợp khẩu vị người phương Đông. Nguyên liệu gồm đậu hũ non, nấm đông cô tươi (nấm hương), hành lá và sốt pha từ dầu hào, nước tương, muối, dầu mè, bột năng. Đậu hũ non sốt nấm chay thơm ngậy và đậm đà sẽ kích thích vị giác và khiến bạn mê mẩn. Ảnh: _kimhanh_bui.