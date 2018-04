Đưa cơm cực kỳ với món canh ngao nấu chua theo cách này

Nguyên liệu

1kg ngao

3 quả cà chua

4 cây sả

Rau muống, lá chanh, vắt me chua, gừng tươi, ớt sừng

Cách làm

Bước 1

Ngâm ngao với nước muối và ớt trong khoảng 3-4 giờ để ngao nhả bùn cát. Sau đó chà sạch vỏ ngao.

Bước 2

Rửa sạch và thái múi cau cà chua, rửa sạch lá chanh. Phi thơm cà chua lấy màu, khi cà chua đã ra màu thì bắt đầu cho lá chanh vào, đảo nhanh tay tránh để cà bị cháy.

Bước 3

Rửa sạch sả, cắt bỏ phần ngọn giữ lại gốc sả, đập dập để ra mùi tốt hơn. Gọt vỏ và thái lát gừng tươi. Cho vào nồi cà chua 1,5l nước lọc, khi nước sôi nhẹ thì cho sả và gừng vào.

Bước 4

Cho vắt me vào tô, lấy ít nước canh nóng cho vào, dầm nát. Khi me tan thì chắt lấy nước me cho vào canh và bỏ hạt. Nêm canh với 1g muối, 3gr bột nêm.

Bước 5

Khi nước canh sôi kĩ thì cho ngao vào, đậy vung nồi lại đun tiếp cho canh sôi trong 1 phút là được.

Bước 6

Rửa sạch và cắt đoạn cỡ 10cm rau muống. Nước cho rau vào luộc khi rau xanh đều thì vớt ra tô.

Cho rau đã luộc vào tô, cho ngao và nước canh vào cùng, dùng nóng.

Ngao hay nghêu là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Trong thời tiết chuyển mùa, 1 bát canh ngao chua cay sẽ giúp cả nhà ngon miệng hơn nhiều đấy!

Lưu ý:

- Gia vị có thể thay đổi tùy khẩu vị gia đình.

- Luộc rau riêng để tránh rau ra nước làm thay đổi vị của nước canh.

