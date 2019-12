Đến Nghệ An hãy thưởng thức 5 món này để thỏa mãn mong muốn ẩm thực

Dưới đây là top 5 món đặc sản mang đậm hương vị xứ Nghệ, được chế biến từ các loại hải sản tươi ngon, để hành trình du lịch biển của du khách thêm phần trọn vẹn.

Cháo và súp lươn Vinh

Cả 2 món đặc sản này đều có vị cay nồng đặc trưng. Khác với món cháo lươn từ các vùng miền khác, thịt lươn không được xài đến săn khô mà được tẩm ướp chế biến để lươn vẫn mềm và lưu giữ được vị ngọt của thịt. Lươn ở Vinh thấm đậm vị thơm của hành, của ớt, tiêu và có màu sắc óng ánh của nghệ. Bát cháo lươn luôn được điểm màu xanh của lá hành tăm, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hấp dẫn.

Ngoài cháo lươn, súp lươn cay từ lâu đã là niềm tự hào của người dân nơi đây. Lươn được chế biến thơm nức mũi với vị cay nồng cộng hưởng với mùi thơm đặc biệt từ rau răm và một ít cốt chanh khiến cho bát súp không thế hấp dẫn hơn. Bánh mì nướng thơm phức hay bánh mướt được tráng mỏng là những món ăn kèm để món súp lươn thêm phần ngon miệng.

Mực nháy nướng Cửa Lò

Là một địa điểm du lịch biển nổi tiếng, Cửa Lò, Nghệ An cũng có rất nhiều món ăn hải sản ngon hấp dẫn, trong đó được yêu thích nhất là món mực nháy nướng. Những con mực được ngư dân đánh bắt từ sáng sớm, vô cùng tươi ngon và sạch sẽ, được mang về chế biến và nướng trên than hồng. Mực tươi được nướng lên vừa thơm vừa giòn. Ăn cùng một chút tương ớt hoặc muối tiêu chanh thì rất ngon.

Không chỉ được thưởng thức những món ăn hải sản hấp dẫn như món mực nháy nướng, du khách còn có thể trải nghiệm câu mực nháy bằng thuyền thúng chỉ có ở Cửa Lò. Đi câu mực cùng ngư dân ở Cửa Lò ngay trước khi bình minh vừa ló rạng là một trải nghiệm vô cùng thú vị mà du khách rất nên thử.

Cháo nghêu Cửa Lò



Về đêm, một trong những món ăn thơm ngon nóng hổi cho du khách tại Cửa Lò là món cháo nghêu nóng. Hương thơm nhẹ nhàng của gạo hòa quyện với vị ngọt tự nhiên của nghêu tạo nên một món ăn thanh nhã với hương vị vô cùng hấp dẫn. Gia vị cho món canh ngao tại đây cũng rất đặc biệt so với những vùng miền khác của Việt Nam.

Thông thường bát canh ngao chua của người Hà Nội thường được bỏ thêm me, thì ở Cửa Lò vị chua được lấy từ quả chanh phơi khô. Người dân ở đây không dùng hành lá nấu canh mà thay vào đó là lá lốt, lá diếp cá. Tất cả tạo nên món đặc sản Nghệ An ngon không thể chối từ.

Bánh đa xúc hến



Bánh đa xúc hến là một món ăn quá đỗi quen thuộc của người dân xứ Nghệ. Hến được bắt từ sông Lam. Sau khi được tách vỏ và làm sạch, hến sẽ được xào cùng hạnh mỡ béo ngậy và thơm lừng và được rắc thêm lạc rang giã nhỏ, ra sống, ớt để kích thích vị giác. Thường được ăn cùng với hến là những chiếc bánh đa Đô Lương giòn tan được dùng thay thìa, một sự kết hợp hoàn hảo làm nên món đặc sản Nghệ An đầy quyến rũ.

Ốc xào đặc sản Nghệ An



Món ốc xào là một đặc sản không thể bỏ qua nếu đến xứ Nghệ. Ốc xào Nghệ An không để nguyên con như ốc xào me Hà Nội mà đã được tỉ mỉ chặt bỏ phần đỉnh và rửa sạch để gia vị thấm vào từng con ốc. Tất cả gia vị từ sả, ớt, lá chanh được xào lên cùng hành tóp mỡ dậy mùi thơm phức. Ốc xào được ăn với bánh đa và dưa leo, cùng ít rau thơm. Đặc biệt, khi thưởng thức ốc Nghệ An bạn có thể đưa nhanh lên miệng hút chứ không cần đến dụng cụ lấy ốc.

