Đến Hải Phòng, nếu không trải nghiệm những món ăn sau bạn sẽ nuối tiếc cả đời

Cua rang muối

Cũng từ những con cua bể chắc thịt, ngọt tươi, người Hải Phòng đã sáng tạo ra một món ngon Hải Phòng vừa đơn giản, vừa bổ dưỡng này.

Nghe cái tên, nhiều người lầm tưởng cua rang với muối hột, muối mặn nhưng không phải. Thật ra, “muối” trong tên món này là bột gạo được làm mặn nhẹ, khi chín, phủ lên bề mặt lớp bột mịn tơi và rời, trông như muối nên nếu món ăn chế biến cùng với loại bột này thường được gọi là rang muối.

Cua rang muối là món ngon Hải Phòng tươi ngọt, đậm đà

Không mất quá nhiều thời gian, cua rang muối thơm và không tanh nhiều như cua luộc lại còn đậm đà hơn. Lý do một phần có lẽ vì cua rang có thêm các thành phần cần thiết như sả, lá mùi, dầu ăn, bột muối và gia vị. Những con cua sau khi rang xong màu sắc hấp dẫn, chỉ cần đập chút vỏ ngoài là có thể tận hưởng. Cua rang muối ăn cơm cũng ngon mà làm mồi lai rai cũng tốt.

Bánh mì cay

Bánh mì chỉ nhỏ bằng hai ngón tay, phần nhân là một lớp patê, ruốc và tương ớt. Bánh được nướng bằng bếp than, giòn và nóng hổi. Đây là món ăn lót dạ được yêu thích của học sinh - sinh viên. Bánh mì cay được bán phổ biến tại các phố Đinh Tiên Hoàng, Minh Khai, Hàng Kênh, quán Hồng Quân đường Cát Cụt hoặc Khánh Nạp ở Chợ Con…

Các loại ốc

Món ốc ở Hải Phòng đa dạng, chế biến thành ốc luộc, xào dừa, các món nướng… cộng thêm gia vị tuyệt vời bao gồm ớt, sả, gừng, dừa tươi thơm ngon. Ngoài các loại ốc quen thuộc, nơi đây còn nhiều loại ốc biển độc, lạ, cho hương vị khó quên.

Các quán ốc bán tại Hải Phòng có rất nhiều, hầu như phố nào cũng có, và luôn đông khách. Tuy nhiên đông nhất là những khu ký túc xá các trường đại học, ngoài ra những quán nổi tiếng như Ốc Thương (ngõ 269 Lê Lợi), Ốc Hường (Lê Lai), Ốc Tường (ngõ 308 Cát Dài), Ốc Hoa (đường Lương Văn Can), chợ Lương Văn Can, đường Đình Đông, đường Chu Văn An, đường Trần Nguyên Hãn, hay trên đường Văn Cao, Hàng Kênh…

Nem cua bể

Đây cũng là một trong những món đặc sản hấp dẫn của Hải Phòng với hương vị không lẫn với nơi nào khác. Nguyên liệu làm nem cua phải có mộc nhĩ, nấm hương, thịt nạc vai, hành lá, miến, lòng đỏ trứng gà, giá đỗ… và không thể thiếu cua gạch.

Nem cua bể là món ăn vô cùng hấp dẫn

Nem cua bể hình vuông được cắt nhỏ, ăn kèm với bún, rau sống, và nước chấm có vị ngọt chua đậm đà. Một số quán tên tuổi gồm Nem Nga (92 Trần Nhật Duật), Phương Mai (87 Cát Cụt), Ngọc Tuấn (96 Trần Nhật Duật), Thanh Ngà (90 Trần Nhật Duật), trong chợ Cố Đạo, số 323 Tô Hiệu…

Lẩu cua đồng

Món lẩu cua đồng tại Hải Phòng có hương vị đậm đà hơn so với các địa phương khác, do người dân Hải Phòng đặc biệt ưa thích những món ăn chế biến từ cua (gồm cả cua đồng và cua bể). Nguyên liệu chính của món này là cua đồng loại tươi, khi ăn nước lẩu ngọt đậm đà với riêu cua, ăn kèm rau, hành, thịt bò, đậu rán, chả cá, trứng vịt lộn… Các quán lẩu cua đồng ngon cho bạn lựa chọn: Lẩu cua đồng Minh Quỳnh ở phố Văn Cao, hay quán ở đường Chu Văn An sau sân vận động Lạch Tray.

Bánh đa cua

Bánh đa cua đối với người Hải Phòng cũng phổ biến như phở ở Hà Nội , bún bò ở Huế hay hủ tiếu ở Sài Gòn vậy. Bất kể người sang kẻ hèn đều vừa miệng. Từ những nguyên liệu gần gũi và giản đơn là cua đồng, bánh đa, các loại rau như rau cần, rau nhút (rút) hợp nhau một cách đặc biệt tạo nên hương vị vừa thanh khiết lại đậm đà cho món ăn.

Bánh đa cua mang hương vị gần gũi, vừa thanh khiết vừa đậm đà

Khách nhìn thấy bát bún, sẽ không khỏi rạo rực, nóng lòng thưởng thức vì những màu sắc kết hợp thật ngon mắt. Sợi bánh đa sẫm đỏ, gạch cua nâu hồng, cà chua đỏ, các loại rau xanh tươi, chả lá lốt, chả viên vàng nâu, rồi cả hành phi, hành lá nữa kết hợp với mùi thơm nồng nàn khiến người đang háu ăn phải rớt nước miếng.

Bánh đúc tàu

Món ăn với cái tên khá xa lạ, nhưng đối với các bạn trẻ Hải Phòng thì đây lại là món ăn quen thuộc. Một bát bánh đúc tàu bao gồm phần bánh đúc cắt nhỏ, ăn cùng tôm, thịt, đu đủ rán kỹ, và nước mắm giấm được chan vào trong bát.

Với hương vị vừa chua chua ngọt ngọt, lại có vị mặn và cay của dấm ớt, hương vị kết hợp trở nên thanh tao nhẹ nhàng, ấn tượng rất khó quên. Hàng lâu đời và nổi tiếng nhất là hàng ở gần ngã tư Cát Dài - Cát Cụt, hay quán bánh đúc ở chợ An Dương.

