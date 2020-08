Đặt than củi vào lò vi sóng, điều kỳ diệu xảy ra sau vài ngày sẽ khiến bạn hối hận vì không làm điều này sớm hơn

Lò vi sóng là một trong những vật dụng tiện lợi không thể thiếu trong gia đình. Tuy nhiên, cũng như tủ lạnh, đây lại là nơi dễ có mùi hôi nhất bởi nó phải quay đủ loại thức ăn có dầu mỡ, gia vị, nước mắm... Một trong những cách giúp bạn khử mùi lò vi sóng hiệu quả đó là dùng than củi.

Khử mùi lò vi sóng bằng than củi là một trong những cách dân gian ít ai biết đến. Ngoài ra, than còn giúp khử sạch những độc tố do thức ăn bám trong lò lâu ngày.

Theo đó, chỉ cần dùng giấy báo bọc một ít than củi rồi cho vào lò vi sóng. Để tự nhiên khoảng vài ngày thì mùi hôi sẽ bị xóa sạch mà không cần phải cho lò vi sóng hoạt động.

Ngoài mẹo khử mùi bằng than củi, lò vi sóng còn có thể được khử mùi bằng các cách sau:

Khử mùi bằng giấm

Đối với lò bị ám mùi nặng bạn không nên cố gắng sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy rửa để vệ sinh vì có khả năng gây hư lò. Bạn cần dùng cốc nước dung tích 300 ml, pha với vài thìa giấm và đặt vào lò. Sau đó cho lò hoạt động và hâm nóng trong vòng 5 phút, lúc này hơi giấm sẽ bốc hơi khử bớt mùi bên trong lò. Ngoài ra cũng có thể sử dụng nước cốt chanh thay cho giấm.

Khử mùi bằng chanh

Chanh cắt thành từng lát rồi cho vào chén nước, nấu trong lò vi sóng khoảng 3 phút hoặc lâu hơn đến khi thấy hơi nước bốc lên. Tiếp đến, bạn tắt lò, để yên một thời gian, hơi chanh sẽ khử mùi hôi trong lò vi sóng. Sau đó, bạn lấy ra và lau lại bằng khăn sạch.

Khử mùi bằng vani

Bạn cho vào một cốc nước lớn khoảng 20 ml vani, khuấy đều cho dung dịch quyện vào nhau.

Sau đó cho cốc dung dịch vào lò vi sóng, vi sóng trong 30 phút rồi đợi cho lò vi sóng nguội hẳn, bạn mới mở cửa lò, lấy khăn mềm lau chùi bên trong. Các vết bẩn và mùi hôi sẽ không còn mà thay bằng mùi vani dịu nhẹ ngay đấy.

Khử mùi bằng vỏ cam

Bạn có biết vỏ cam, quýt cũng có thể khử mùi hôi trong lò vi sóng? Hơn nữa, tinh dầu tự nhiên từ các loại quả này còn tạo mùi thơm dễ chịu, an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ.

Khử mùi bằng muối

Muối là một trong những loại gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, khi muốn khử mùi lò vi sóng, hãy nghĩ ngay đến muối như một "phép màu".

Thức ăn thường bám dưới đáy lò và gây ra mùi khó chịu. Chỉ cần rắc một ít muối vào chỗ thức ăn bám vào, sau đó đợi lò nguội thì dùng khăn ẩm lau sạch.

Lily (th)