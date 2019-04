Cơm gà, cao lầu và những món ăn không thể bỏ qua khi đến Hội An

Bánh mì là món ăn có mặt trên khắp vùng miền của Việt Nam, được nhiều người ưa thích. Trong đó, Hội An nổi tiếng với bánh mì Phượng. Món ăn này đã trở thành một trong những "đặc sản" không thể bỏ qua của cổ thị với nước sốt đặc chế có vị chua thanh và ngọt nhẹ không nơi nào có. Ảnh: adamfdesign, piti_pt.

Người ta thường nói: "Chưa ăn cơm gà xem như chưa tới Hội An". Món ăn có vẻ ngoài đơn giản nhưng cách chế biến tương đối cầu kỳ. Gà phải là gà tơ và nuôi thả vườn để thịt mềm, chắc. Phần gà sau khi luộc được xé nhỏ, trộn với gia vị, hành tây, rau răm và nước cốt chanh. Thịt gà chua chua, cay cay nhưng vẫn giữ trọn mùi thơm, giòn da và chắc thịt. Cơm nấu từ nước luộc gà có hạt vàng óng, căng mịn, đượm vị. Ảnh: phuongquynhh_96, maitaulamautai.

Mì Quảng là đặc sản của Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng. Nguyên liệu của món ăn này gồm mì gạo, tôm, thịt lợn và thịt gà. Ngoài ra, người ta còn dùng kèm bánh tráng nướng, rau sống và một ít nước dùng. Nếu chưa bao giờ thưởng thức, bạn nên gọi một bát thập cẩm đặc biệt để cảm nhận trọn vẹn vị đậm đà trong từng con tôm, miếng thịt ba chỉ. Ảnh: valeri_n, vietnamesegod.

Cao lầu là món ăn bất kỳ du khách nào ghé thăm Hội An đều nên thử một lần. Điểm nhấn của món ăn này là phần nước sốt rim và thịt xá xíu. Món này ăn kèm với các loại rau sống và tóp mỡ chiên giòn. Năm 2017, tờ The Guardian của Anh đã ca ngợi cao lầu là món ngon chứa đựng cả lịch sử của phố cổ Hội An chỉ trong một tô mì. Ảnh: minhmat, chichitchenvietnam.

Ngoài các món ăn như cao lầu, mì Quảng và cơm gà, du khách đến Hội An đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức hoành thánh. Hoành thánh ở Hội An mang hương vị đặc biệt. Món ăn này có 2 cách chế biến phổ biến là hoành thánh nước (có thể ăn chung với mì) và hoành thánh chiên. Mỗi cách chế biến lại mang đến một hương vị riêng nhưng đều là những món ngon của cổ thị. Ảnh: HoiAn24h.

Hội An làm say đắm lòng người bởi nét mộc mạc và bình dị. Cổ thị cũng khéo léo gửi gắm hồn mình qua những món ăn ngon. Khác với bánh bèo ở nhiều nơi khác, bánh bèo ở Hội An có lớp tôm thịt mà đỏ hồng phủ đều mặt bánh, lấm tấm tiêu đen và điểm xanh của hành lá. Bánh thường sánh, có vị béo hơn và đậm mùi hành phi. Ảnh: nee_pii, hieu.ricky, gianglily_lirioblanco, ngoc_song.

Nếu đã thưởng thức món bánh ướt cuốn thịt nướng ở Hội An, bạn sẽ không thể quên hương vị đặc biệt này. Thịt dùng để nướng là ba chỉ, thái dày vừa phải để lớp thịt mềm, không bị khô và dễ ngấm gia vị. Sau khi ướp, người ta kẹp thịt vào que và buộc bằng lá dong để không bị bung ra. Nước chấm ở đây được nấu với thịt băm nhuyễn và lạc. Trải một lớp bánh tráng cuốn lên lòng bàn tay, gỡ nhẹ lớp bánh ướt mỏng rồi cuốn kèm theo rau sống và thịt nướng, bạn sẽ cảm thấy vị ngọt đặc trưng của thịt cùng với hương vị từ tỏi, hành, sả, ớt. Ảnh: Hà Thành.

Theo Tri thức trực tuyến