Cô gái 9x xinh đẹp, tự tin khởi nghiệp khi còn là sinh viên

Nguyễn Linh Chi sinh ngày 8/3/1996, đang là sinh viên năm cuối, khoa Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao.

Sở thích của Chi là đi du lịch. Cô có hoài bão lớn là được đi khắp nơi, khám phá cuộc sống của con người trên khắp thế giới, tận mắt chứng kiến những cảnh quan thiên nhiên kì diệu, tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau khắp 5 châu.

Để thực hiện ước mơ này, Chi đã và đang trên con đường trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong đó có việc trau dồi ngoại ngữ. Ngoài ra, nữ sinh Ngoại giao còn yêu thích thể thao, làm bánh.

Quan điểm sống của Linh Chi là làm điều mình thích theo cách của riêng mình và phải luôn tự tin với bản thân và cách sống của mình. Câu nói yêu thích của Chi là: “The most beautiful thing a woman can wear is confidence” (tạm dịch: Trang phục đẹp nhất của người phụ nữ là sự tự tin).

Chi tin rằng mỗi người phụ nữ đều có một nét đẹp riêng, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không tự tin về những gì mình đang có.

Tự tin là nét đẹp kiêu sa nhất, cuốn hút nhất mà một người phụ nữ có được. Đó cũng là thông điệp mà cô muốn gửi đến các bạn nữ: “Đừng vì thiếu tự tin về bản thân mà đánh mất những cơ hội được làm điều mình thích”.

Với Linh Chi, phụ nữ đẹp nhất là khi tự tin

Sự tự tin của Chi không chỉ thể hiện ở phong thái mà còn trong kinh doanh. Cô cùng với một nhóm bạn đồng sáng lập ra một mô hình kinh doanh nhỏ mang tên The Milkman, học tập theo mô hình giao sữa đến tận nhà ở nước ngoài, điều chỉnh để áp dụng tại Việt Nam.

Mô hình này có sự tiến bộ là tạo sự thuận tiện cho người mua hàng và tạo thói quen uống sữa thường xuyên cho người dân Việt Nam.

Trong quá trình làm việc, Chi và các bạn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm và mô hình chưa thực sự phù hợp ở Việt Nam. Nhưng qua những khó khăn gặp phải, cô đã học được rất nhiều bài học thực tế và bổ ích trong kinh doanh. Hiện tại mô hình kinh doanh này hoạt động như một công việc part-time của nhóm bạn này.

Linh Chi cho rằng ngoài việc học tập trên lớp, những kiến thức thực tế vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, ngay từ năm đầu tiên đại học, cô đã đi làm thêm ở các trung tâm ngoại ngữ với vai trò tư vấn viên và sau đó là trợ giảng tiếng Anh.

“Đây là cơ hội để em phát triển khả năng ngoại ngữ của mình. Đặc biệt là em có khả năng quan sát mọi thứ khi làm việc như thái độ, hành vi của học sinh, phụ huynh, hay cách tổ chức các chương trình, các hoạt động của công ty. Chính vì vậy, em nảy ra được rất nhiều ý tưởng hay trong lĩnh vực giáo dục.

Đến năm thứ 3 đại học, em đã được nhận làm nhân viên marketing chính thức của một trong những trung tâm tiếng Anh hàng đầu của Việt Nam cho trẻ em. K

hoảng thời gian đó, em vừa đi làm, vừa đi học, vừa tham gia các hoạt động của trường, thật sự rất vất vả và quá sức đối với một bạn sinh viên như em. Nhưng có lẽ, đó là khoảng thời gian mà em học được rất nhiều thứ quý giá và bổ ích cho công việc tương lai”, Chi kể.

Là một cô gái năng động, Chi từng đi làm thêm, là trợ giảng tiếng Anh và nhân viên marketing

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tháng 7 này, Chi sẽ lên đường để tiếp tục học thạc sĩ về truyền thông ở Úc. Cô có những mục tiêu rất rõ ràng để thực hiện và phát triển bản thân.

Bên cạnh Học viện Ngoại giao thì Hà Nội - Amsterdam cũng là một niềm tự hào, hãnh diện lớn lao của Chi. Từng là học sinh của ngôi trường nổi tiếng này, Chi rất nhớ những hoạt động của trường. Cô cho rằng đó là lí do học sinh Ams rất năng động và tự tin khi bước vào đời. Ngoài ra các bạn học sinh Ams rất giỏi nên cũng là động lực cho Chi càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để được bằng bạn bằng bè.

Là một người phụ nữ, Linh Chi tin rằng nữ quyền là sự bình đẳng về quyền và cơ hội giữa nam giới và nữ giới. Phụ nữ xứng đáng được làm những công việc, những vị trí và những điều mình thích mà không bị phân biệt về giới tính.

Chi muốn nhắn nhủ đến tất cả những người phụ nữ xung quanh cô là hãy tự tin làm những gì mình thích, chúng ta có thể làm được mọi thứ và trở thành bất kì ai mà chúng ta muốn.

Hiện tại, Linh Chi là một trong 18 nữ sinh lọt vào Bán kết cuộc thi Hoa khôi Ngoại giao.

Linh Chi chia sẻ: “Em quyết định tham gia Miss DAV 2018 như một kỉ niệm đẹp, một dấu ấn về thời sinh viên trước khi em tốt nghiệp, bắt đầu một chặng đường mới không còn hồn nhiên, vô tư và trong trẻo như thời sinh viên nữa.

Em tin chắc rằng sau khi tham gia cuộc thi em sẽ học hỏi được rất nhiều điều mới để hoàn thiện mình hơn cả về phong cách, nhận thức và sự tự tin”.

