Cách phân biệt rau tươi thật - rau tươi hóa chất đơn giản nhất, chính xác nhất

Đối với rau ăn lá:

- Màu sắc: Bạn không nên chọn những bó rau có màu xanh quá đậm, quá mướt. Chỉ nên chọn những loại rau có màu xanh nhạt, có vẻ hơi khằn một chút.

Làm thế nào để phân biệt rau tươi thật - rau tươi hóa chất đơn giản nhất, chính xác nhất ?

- Ngọn rau: Bạn không nên mua những rau có ngọn vươn quá dài vì chúng thường là biểu hiện cho việc dùng thuốc kích thích sinh trưởng quá liều và không đảm bảo thời gian cách ly.

- Gốc rau: Bạn nên bẻ ngang phần gốc nếu thấy có nước từ thân rau tiết ra, cho thấy rau này dùng đạm vượt mức cho phép, hàm lượng Nitrat trong rau là rất cao, bạn nên tránh sử dụng.

Đối với rau ăn củ và quả:

- Kích thước: Không nên chọn những củ, quả có kích thước quá lớn mà nên chọn những loại củ, quả có kích thích vừa phải, hơi nhỏ là được.

- Vỏ ngoài: Không nên chọn những trái da căng bóng, bắt mắt, có vết nứt dọc theo thân, bởi có thể chúng được bón quá nhiều đạm hoặc thuốc trừ sâu.

Cách nhận biết cụ thể một số loại rau

Cần phải cảnh giác với những loại rau quá xanh và non

- Rau cần: Bạn nên tránh mua phải những rau cần phình to bất thường, màu trắng nõn nà, ngó rau trắng ngần bắt mắt, rau nhanh bị héo và khi chế biến thì rau biến thành màu xanh đen. Đây là loạị rau cần đã bị phun quá nhiều thuốc trừ sâu và phân bón qua lá. Chỉ nên chọn rau cần loại nhỏ, màu xanh non vừa phải.

- Rau bí: là loại rau ngon được nhiều gia đình lựa chọn. Với rau bí thì bạn không nên mua những ngọn rau dài và non, khoảng cách giữa các lóng xa nhau, ngọn bí màu xanh nhạt, lá màu xanh đen và tay cuống ngắn và mập, ít lông tơ vì đó là rau bí nhiều đạm, phun nhiều thuốc trừ sâu độc hại.

- Mướp đắng: Mướp đắng chứa nhiều đạm, chất kích thích sinh trưởng là những loại quả có kích thích to, màu xanh đậm, da láng bóng và mướt, thân phình to, chất lượng kém và khi ăn thường bị ngộ độc. Bạn nên chọn mướp đắng có kích thước vừa phải, mặt vỏ có nhiều gân nhỏ li ti, cầm chắc tay sẽ chất lượng và đảm bảo an toàn hơn.

- Giá đỗ: Không nên chọn những cọng giá tròn lẳn, cọng ngắn, ít rễ hoặc không có rễ, thân trắng nõn, khi chế biến có nước đục, mùi vị không thơm ngon và dễ gây độc hại. Trong khi đó, giá đỗ sạch có màu trắng nhạt, thân và rễ rất dài nhưng khó bị gãy.

Rửa rau sạch sẽ để loại bỏ hóa chất và giun sán cũng rất quan trọng

- Cà chua: Cà chua sạch không có màu đỏ tươi đồng đều mà lấm tấm chỗ vàng cỗ đỏ, vẫn có cuống và khi chế biến thì thịt có màu đỏ tươi, không bị xơ hoặc cứng. Cà chua bị chín ép, có chứa chất độc hại thì màu đỏ bắt mắt, đồng đều, mất cuống, khi chế biến phần thịt không bở tơi mà vẫn cứng.

- Đậu cô ve: Loại đậu dư thừa chất hữu cơ thường quả dài, bóng, hiếm thấy lông tơ, phân đốt rõ và khó tìm thấy quả nào có vết sâu bệnh. Nếu bạn sử dụng dễ bị ngộ độc.

- Rau ngót: Không nên chọn rau ngót có lá to, màu xanh mướt, lá rau ngót mỏng. Thay vào đó, bạn hãy chọn rau ngót lá sẫm màu và dày lá hơn.

Bên cạnh việc phân biệt rau bẩn và rau sạch bằng mắt thông thường, người tiêu dùng cũng cần tìm đến địa chỉ bán rau, củ quả uy tín, chất lượng, đảm bảo an toàn. Ngoài ra, bạn không nên mua những loại rau củ trái vụ vì những loại rau trái mùa thường dễ bị sử dụng chất kích thích và thuốc trừ sâu hơn.

Lưu ý

- Nên chọn mua rau quả hữu cơ.

- Phân biệt được loại rau quả nào thường nhiều tồn dư thuốc trừ sâu.

- Luôn rửa sạch rau quả trước khi ăn.

- Phơi nắng rau củ.

- Ngâm rau quả trong nước hòa giấm, nước vo gạo hoặc nước muối.

- Chần qua rau củ bằng nước nóng.

- Gọt vỏ trước khi ăn.

Theo các chuyên gia về thực phẩm tại Mỹ, việc sử dụng thuốc kích thích, thuốc trừ sâu quá nhiều sẽ gây ra ngộ độc cấp tính, ung thư, tổn thương hệ thần kinh.. Vì vậy, người tiêu dùng cần thông minh khi chọn thực phẩm để đảm sức khỏe cho gia đình.

Theo Phunutoday