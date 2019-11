Cách nấu canh chua cá chuẩn vị miền Nam thơm ngon hết cỡ

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng các bạn cách nấu canh chua cá lóc với bí quyết giúp cá không bị nát và nước dùng đậm đà đúng vị miền Nam nhé!

Nguyên liệu:

500gr cá lóc

Tỏi băm

50gr me hoặc nước cốt trái tắc

100gr đậu bắp

100gr bạc hà (dọc mùng)

100gr thơm (dứa)

100gr cà chua

50gr giá

Ớt sừng, rau thơm

Gia vị: Muối, bột ngọt, đường, nước mắm.

Cách làm

Cá lóc rửa sạch, cắt thành từng miếng.

Me cho vào chén với nước ấm, dầm cho tan thịt me, lọc lấy nước cốt me.

Nếu dùng tắc thì vắc lấy nước.

Cà chua thái múi cau. Bạc hà bóc vỏ, cắt lát mỏng xéo dài. Giá rửa sạch.

Đậu bắp, thơm cắt lát xéo dài.

Rau thơm rửa sạch thái nhỏ.

Làm nóng nồi với chút dầu ăn, cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho cá lóc vào chiên sơ để giúp cá không bị nát khi nấu. Thêm 1 lít nước sôi, nêm 1/2 muỗng muối, 1 muỗng hạt nêm, 2 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, 4 muỗng nước me hoặc nước tắc.

Nước sôi lại bạn cho cà chua, thơm vào. Đun tiếp 5 phút nữa rồi cho đậu bắp, bạc hà, đun thêm 5 phút nữa.

Cuối cùng là giá và rau thơm, thêm 1 muỗng nước mắm cho thơm rồi tắt bếp.

Cho canh ra tô, thêm ít tỏi phi và rau thơm lên mặt dọn cùng nước mắm mặn có chút ớt.

Thành phẩm

Món canh thu hút bởi vị chua ngọt được kết hợp hoàn hảo từ các nguyên liệu như thơm, cà chua cùng đậu bắp, bạc hà, giá đỗ thanh mát và những lát cá lóc ngọt thanh. Bên cạnh đó, canh chua cá lóc còn giúp bạn giải nhiệt và kích thích vị giác trong những ngày chán ăn nữa.

