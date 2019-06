Cách làm trứng vịt lộn xào me ngon nhất "hệ mặt trời"

Nguyên liệu:

- Trứng vịt lộn: 5-7 quả

- Me

- Rau răm

- Lạc

- Gừng

- Ớt khô

- Bột chiên giòn

- Đồ muối chua ăn kèm.

Cách làm:

- Trứng lộn chọn quả vừa ăn, không quá non cũng không quá già.

- Trứng mua về rửa sạch, luộc chín, bỏ vỏ ngoài, trộn ít bột chiên giòn vào trứng. Trộn bột vào để khi chiên trứng không bị khô.

- Cho dầu vào chảo, dầu nóng cho trứng vào chiên với lửa vừa đến khi vàng nhẹ là được, không chiên quá lâu trứng sẽ bị khô, không ngon.

- Me lấy khoảng 50 gr cho vào chén, đổ nước ấm vào lọc lấy nước me. Cho vào nước me 2 thìa canh đường, ít bột ngọt, 1 thìa cà phê dầu hào, 1 thìa cà phê tương ớt, thêm ít nước mắm, ít ớt khô hoặc tươi trộn đều.

- Cho ít dầu vào chảo, thêm hành tỏi băm vào phi thơm. Cho nước me vào nấu, nêm lại cho vừa ăn, cho trứng đã chiên vào nấu đến khi nước me hơi sệt lại là được, cho ít gừng cắt sợi rồi tắt bếp.

- Trứng lộn xào me ăn cùng với rau răm, ít đậu rang và thêm đồ chua.

Theo Ngô Tuyết Phượng

Ngôi Sao