6 món ăn no mà không lo nóng đặc biệt được "cưng" trong mùa hè Sài Gòn

1. Bánh tráng cuốn thịt heo

Có thịt, nhiều rau, ít ngán, ăn một mình cũng được, đi tiếp khách cũng ổn, đó là lý do bánh tráng cuốn thịt heo được ưa chuộng ở rất nhiều nơi. Sài Gòn không ngoại lệ, trên thực tế đây còn là món ăn được ưa thích trong những ngày nóng nực, ăn gì cũng ngại. Bánh tráng thịt heo ở Sài Gòn thường là bánh tráng Trảng Bàng.

Bánh tráng dùng trong món này thường là loại phơi sương, dai dai mằn mặn, cuốn với thịt luộc cùng thật nhiều rau sống, món ăn no bụng mà lại mát mẻ dễ chịu, không khiến mồ hôi túa ra thêm. Giữa tiết trời này, món ăn cân bằng được cả hai yêu cầu đó là quá tuyệt vời. Giá phần ăn thường dao động từ 60k/ phần.

Địa chỉ tham khảo: Hoàng Ty trên đường Võ Văn Tần quận 3; Thành Thái quận 10.

2. Gỏi cuốn

Món ăn được ưa chuộng vào ngày nóng Sài Gòn thường đều là những món nguội, nhiều rau ăn kèm. Và với tiêu chí đó, không thể bỏ qua món gói cuốn vốn vô cùng nổi tiếng ở thành phố phương Nam nay. Nguyên liệu của gỏi cuốn đa dạng và linh hoạt, có thể là tôm, thịt, tai heo hoặc thập cẩm tùy thích. Thành phần của gỏi cuốn ngoài rau, thịt, còn có thêm ít bún nên nếu có ăn thay bữa chính cũng không sợ bụng dạ trống trải, dễ đói.

Cuốn gỏi thường khá to, nên người ăn khoẻ "xơi" chừng 4 - 5 cuốn là no lưng bụng rồi. Món này bán ở nhiều nơi vì là món ăn bình dân, có thể tìm thấy ở tất cả các khu ăn uống trong chợ lớn - nhỏ. Gỏi cuốn có thể ăn kèm tương ngọt hay mắm nêm đều ngon. Mỗi cuốn gỏi, tùy loại, tùy nhân có giá từ 5 đến 10 ngàn, mỗi người chỉ ăn chừng 4, 5 cuốn là no.

Địa chỉ tham khảo: Quán cô Huệ - 57 Châu Văn Liêm, Q.5; Quán Đạt Thành – ngã tư Võ Văn Tần và Cách Mạng Tháng 8

3. Cháo trắng

Cháo trắng không chỉ là món giải ngán lý tưởng cũng ăn được ưa thích trong mùa nóng vì ít dầu mỡ, ăn nguội được nên ăn xong không lo mồ hôi chảy ướt áo. Cháo trắng thường Sài Gòn ngoài mùi nếp còn thoang thoảng hương lá dứa thanh tao.

Bạn có thể chọn ăn cháo trắng không hoặc ăn cùng đồ ăn kèm. Các món ăn kèm với cháo trắng thực sự đa dạng đến đến bất ngờ. Nào dưa mắm, cá kho, hột vịt muối, hột vịt bắc thảo, chà bông, tôm rim, lạp xưởng... tuy nhiên chỉ cần một quả trứng muối, ít dưa chua là cũng đủ làm nên tô cháo siêu ngon và dễ ăn trong những ngày nóng tưởng như không muốn ăn gì rồi!

Địa chỉ tham khảo: Cháo Trắng Hàng Xanh - 283 Xô Viết Nghệ Tĩnh,Quận Bình Thạnh; Cháo trắng: 20/5 Nguyễn Cảnh Chân, Quận 1.

4. Hủ tiếu khô

Hủ tiếu là món ăn quen thuộc không thể thiếu của người Sài Gòn nhưng dù mê hủ tiếu thế nào đi nữa mà trưa nắng ngồi ăn những tô hủ tiếu nóng thì nghĩ đến thôi cũng đã thấy ngại. Nhưng nếu bạn là fan hủ tiếu thì cũng không cần quá lo vì phiên bản hủ tiếu khô chính là lựa chọn thay thế hợp lý.

Hủ tiếu khô cũng đa dạng nhân như hủ tiểu nước, có điều thay vì chan trực tiếp, nước lèo được múc riêng đồng thời phần ăn sẽ được kèm theo nước sốt để trộn cho vừa miệng. Nước sốt đậm đà quyện vào sợi hủ tiếu dai, mềm vừa lạ, vừa quen quả là lựa chọn lý tưởng trong mùa nóng.

Địa chỉ tham khảo: Hủ tiếu cua trộn Thanh Xuân - 62 Tôn Thất Thiệp, Quận 1; Hủ tiếu nam vang Phú Quý - 84 Hồ Thị Kỷ, Quận 10; Nhân Quán - 488 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3.

5. Bún thịt nướng

Bún thịt nướng vốn là món ăn quen thuộc với hầu hết người dân Sài Gòn, đặc biệt là trong thời tiết nóng nức. Từ những nhà hàng lớn đến những quán ăn ven đường, bún thịt nướng có mặt khắp nơi và mỗi tiệm lại có bí quyết riêng để làm ngon, giữ khách, trong đó thịt nướng và nước chấm.

Một phần bún thịt nướng thường được bày ra tô với rau, bún bên dưới rồi tới thịt, chả giò cuối cùng là đậu phộng được rắc trên cùng. Trong đó nước chấm là ăn kèm bún là nước mắm ngọt được pha từ nước mắm loãng, một ít đường, tỏi bằm và ớt xay nhuyễn. Rau ăn kèm bún cũng rất nhiều và đa dạng nên ngay trong những ngày nóng cũng cảm giác rất dễ ăn.

Địa chỉ tham khảo: Bún thịt nướng chị Tuyền - 195 Cô Giang, quận 1; Quán cô Ba - 287/68 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.

6. Bánh ướt

Một món không thể kể đến ở Sài Gòn trong mùa nóng toát mồ hôi chính là bánh ướt. Bánh ướt vốn là món ăn nguội với thành phần chính là bột gạo pha bột lọc. Vì thế những lát bánh ướt mềm, trơn, mát rượt, rất dễ ăn cả khi nóng nực nhất. Chưa kể bánh ướt giá cũng rất bình dân, trung bình chỉ 10 đến 15 ngàn/ phần.

Để có thêm chất, bánh ướt thường được phục vụ kèm chả lụa, miếng bánh tôm, rau giá, chút hành phi và nước mắm pha sẵn. Ở Sài Gòn bánh ướt rất được ưa chuộng. Ngoài bánh ướt thông thường còn có bánh ướt thịt nướng hay bánh ướt chồng dĩa, với kiều phục vụ một tấm bánh ướt trong một chiếc đĩa, rất độc đáo.

Địa chỉ tham khảo: Bánh ướt Hoa - 21 Nguyễn Công Trứ, quận 1; Bánh ướt Bảy Hiền - 767 Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình; Bánh ướt - 88 Trần Khắc Chân, quận 1

Theo aFamily/Tri thức trẻ