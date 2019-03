5 yếu tố quyết định món thịt gà nướng ngon hay không

5 bí quyết nhất định phải tuân theo nếu muốn có món bò bít tết ngon Nữ nhà báo Mỹ: 'Thịt chuột Việt Nam ngon như phô mai que'

Đa phần các món nướng sẽ ngon hơn nếu có nước sốt. Tuy nhiên, nếu quết sốt quá sớm, đặc biệt là sốt BBQ thành phần có nhiều đường thì sẽ khiến miếng thịt dễ bị cháy, hoặc mang mùi khét của đường khi nướng lâu. Chính vì vậy mà bạn nên đợi thịt chín sơ bên ngoài rồi mới cho phần nước sốt lên trên, giúp thịt không khô, ươm vàng, trông hấp dẫn.

Nhiều người thích xiên thịt gà chung với các loại rau củ như cà rốt, ớt chuông... ăn cho đỡ ngấy. Nhưng thực chất kiểu nướng này lại dễ làm rau củ cháy do thịt chín lâu hơn. Bên cạnh đó, mỗi bộ phận của gà chín ở nhiệt độ khác nhau. Thịt ức chín nhanh hơn thịt đùi, cánh... Vì thế cách nướng không giống nhau. Nếu nướng miếng ức bằng bếp than thì nên đảo thịt 4 lần, 2 lần trên lửa trực tiếp, 2 lần trên lửa gián tiếp (đặt thịt ở phần rìa bếp) cho ráo mỡ. Còn nướng các phần thịt khác thì hãy sử dụng nhiệt kế thịt để xác định đã chín chưa. Nhét nhiệt kế vào phần thịt dày nhất, tránh chạm đến xương, rồi kiểm tra, đạt đến 73 độ C là thịt đã chín an toàn.

Dù nướng bằng bếp than hay lò thì bạn không nên làm nóng vỉ trước khi cho gà lên trên, đồng thời luôn để ý nhiệt độ. Nếu sử dụng lò nướng gas thì nhiệt độ lý tưởng tầm 350 độ C. Mỗi lần mở cửa lò, nhiệt độ sẽ giảm do bốc hơi. Vì vậy, nên bọc vỉ nướng lại tránh thịt bị khô. Còn nếu nướng bằng bếp than thì mẹo nhỏ dành cho bạn là dồn than vào một bên, ban đầu nướng trực tiếp trên than hồng, sau khi thịt chín thì cho ra ngoài rìa để nướng gián tiếp bằng hơi nóng từ bên cạnh tỏa ra, giúp miếng thịt chín từ từ, ngon hơn.

Làm sạch vỉ trước khi nướng là điều cần thiết để không bị bám mùi thức ăn cũ. Ngoài ra, không nên cắt thịt ngay khi lấy ra khỏi lò nướng. Những phần thịt nhỏ thì cần chờ khoảng 5-10 phút, còn nguyên con thì bạn nên chờ 15-30 phút cho thịt nguội bớt mới cắt. Làm như vậy sẽ giúp bạn bảo toàn được nhiều chất trong thịt hơn.

