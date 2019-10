5 món ăn đậm đà, cơm xới đến đâu hết bay đến đó cho ngày mưa mát trời

TÓP MỠ RIM MẮM

Chuẩn bị:

- 1kg mỡ phần

- 1 thìa to nước mắm, 1 thìa to dấm, 1/2 thìa to đường, 1 thìa to nước, 1 thìa nhỏ mì chính, ớt và ớt bột.

Cách làm:

- Mỡ phần thái nhỏ rồi cho vào chảo rán và đảo đều tay đến khi thành tóp thì vớt ra.

- Nước mắm, dấm, đường, bột ớt, ớt và mì chính hoà tan đều vào một bát.

- Hành thái nhỏ phi thơm rồi đổ nước mắm vào đun đến khi sệt. Cho tóp vào đun và đảo đều tay trong vòng 2 phút là được. Tóp mỡ rim ăn cùng với cơm nóng hay xôi nếp nóng rất ngon!

CÁ KHÔ RIM CHUA NGỌT

Nguyên liệu:

- 200 gr cá khô. Bạn nên chọn loại cá cơm, cá khô khô vừa tầm. Không nên chọn con cá cong queo vì đó thường là cá đã để quá lâu. Cá khô ngon thì mình cá phải bóng, khô vừa, vàng nhạt, nếu cá có nhiều bột trắng bám xung quanh thường là đã để quá lâu.

- Đường, hạt tiêu xay, 1 quả chanh (hoặc dấm), 2 quả ớt, 1 củ tỏi (hoặc hành khô).

- 2 thìa nước mắm, 2 thìa cà phê đường, mỳ chính.

Cách làm cá khô rim chua ngọt

- Cá cơm khô mua về phải được rửa cho sạch cho hết cát. Khi cá đã nở mềm, rửa lại bằng nước ấm một lần nữa cho sạch, để ráo.

- Pha nước mắm chua ngọt: Cho vào bát nước mắm ngon – đường – chanh (hoặc dấm) – ớt rồi đảo đều đến khi đường tan hết. Hành khô đập dập, phi thơm vàng, cho cá đã ngâm vào đảo đều. Để lửa to vừa. Khi thấy cá se khô, dậy mùi thơm thì cho nước mắm chua ngọt đã pha vào đảo đều tay, vặn lửa nhỏ cho cá ngấm.

- Khi thấy nước mắm cạn, keo lại và quyện đều lên cá thì tắt bếp, xúc cá ra đĩa, trang trí rau mùi, rắc hạt tiêu xay. Dọn ăn cùng cơm nóng.

CÁ ĐỐI KHO DƯA

Nguyên liệu

- 500g cá đối

- 300g dưa cải muối chua

- 3 củ hành tím

- 2 quả cà chua

- 1 thìa nước mắm

- 1 thìa đường

- Dầu hướng dương hoặc dầu ăn

Cách làm cá đối kho dưa ngon

- Dưa chua cắt khúc ngắn khoảng 5cm.

- Củ hành tím bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ. Hành lá xắt nhỏ vừa ăn.

- Cá đối đánh vảy, làm sạch ruột, bỏ mang.

- Đặt nồi lên bếp, cho dầu ăn vào phi thơm hành tím. Thả cà chua vào xào mềm sau đó cho dưa vào xào cùng.

- Xếp cá vào nồi rồi nêm nước mắm, đường cùng gia vị vừa ăn.

- Thêm nước sôi vào nồi cá. Đậy nắp nồi rồi để lửa lớn kho cho cá và cải chua thấm gia vị. Khi nước trong nồi cạn bớt còn xâm xấp nước, có thể dùng ngay như 1 món cá kho xổi. Hoặc để nguội 2 tiếng rồi châm thêm nước kho tiếp 8 tiếng với lửa nhỏ để xương cá mềm rục và cá cứng lại là hoàn thành.

Bên nồi cơm gạo mới tỏa hương thơm và nghi ngút khói, cá đối kho dưa với vị cay thơm của chút tiêu sọ, chút ớt tươi khiến ai cũng phải gật gù khen ngon.

TÔM RANG MẶN NGỌT

Nguyên liệu:

- 300g tôm tươi

- 1 muỗng hành, tỏi băm

- 1 muỗng nước mắm

- 2 muỗng đường

- 1 muỗng cà phê bột ngọt

- Hành lá

Thực hiện:

- Tôm mua về rửa sạch rồi cắt râu và phía đầu nhọn của tôm. Xóc chút muối vào tôm, để khoảng 15 phút cho ngấm. Để món tôm rang ngon và màu sắc đẹp, bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng đường vào chảo khô, đun nóng.

- Khi đường chảy ra hết, dùng đũa khuấy đều đến khi đường đổi màu cánh gián, cho 2 muỗng nước nóng vào đun sôi, tắt bếp. Hành tỏi băm nhỏ rồi cho vào phi thơm với dầu ăn. Cho tôm vào đảo đều đến khi săn lại thì thêm 1 muỗng nước mắm và 1 muỗng đường cùng nước hàng vừa nấu phía trên vào.

- Đảo đều để tôm ngấm gia vị. Khi đã cạn nước sốt, cho hành lá xắt nhỏ và 1 chút bột ngọt vào tôm rồi bắc ra, ăn nóng nhé!

Món tôm rang mặn ngọt thơm nức mũi này ăn cùng cơm nóng ngon vô cùng. Tôm chín săn chắc, thịt ngọt tự nhiên, giòn dai rất thơm.

Tôm có màu vàng nâu, mặn ngọt hài hòa, điểm xuyết là những cọng hành lá xanh mướt làm món ăn hấp dẫn hơn rất nhiều.

THỊT KHO DỪA

Nguyên liệu:

- Thịt ba chỉ: 300g

- Dừa bánh tẻ: 200g

- Gia vị: nước tương, nước hàng, bột canh, bột ngọt.

Cách làm:

- Thịt và dừa rửa sạch với nước. Thịt thái miếng vừa ăn, dừa thái miếng dài bằng ngón tay. Ướp dừa và thịt với nước tương, chút bột canh.

- Phi thơm hành cùng dầu ăn, cho phần thịt vào trước, đảo đều. Để thịt sôi nên thì cho vào 1 thìa to nước hàng rồi văn lửa vừa để thịt chín mềm.

- Khi thịt đã chín tới, cho dừa vào đảo đều cùng thịt, thêm vào nồi 1/2 bát ăn cơm nước lọc rồi để nồi thịt kho dừa sôi. Nêm gia vị rồi thêm bớt tùy khẩu vị người ăn. Thỉnh thoảng đảo đều nồi thịt kho dừa cho ngấm gia vị. Khi nước trong nồi gần cạn, nêm gia vị lần nữa. Miếng thịt chín mềm, đậm đà, cùi dừa giòn thơm vô cùng hấp dẫn.

- Tắt bếp, cho thịt kho dừa ra đĩa, ăn với cơm nóng sẽ rất ngon.

