4 quán cafe nhất định bạn phải ghé để ngắm mùa thu Hà Nội

ODÉON Brasserie

Dù là trên tầng hay dưới nhà, ODÉON Brasserie cũng khiến bạn cảm nhận rõ rệt một Hà Nội chậm rãi, thảnh thơi. Ảnh: hoa_phamm, halleytran_

Nằm ở góc đường Trần Phú - Lý Nam Đế, quán cà phê có cái tên Tây khá khó đọc ODÉON Brasserie lại là địa chỉ quen thuộc với những người sành điệu đất Hà thành. Với lối kiến trúc châu Âu cổ điển, đơn giản nhưng sang trọng, quán nhỏ vẫn toát lên không gian rất Hà Nội, không nơi nào có được. Bên trong quán được bố trí ghế sofa bọc da quý tộc, bàn đá marble trắng toát, gạch lát hoa vừa giản dị vừa nghệ thuật, trên tường treo những bức tranh vintage, đưa thực khách về với trời Âu những năm đầu thế kỷ.

Nhưng chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn sẽ thấy thấp thoáng bóng cây bàng lá đỏ, cột điện chằng chịt, lâu lâu lại vẳng vẳng tiếng còi tàu phương xa. Tất cả những hình ảnh ấy, âm thanh ấy đều khiến người ta nhớ về một Hà Nội chậm rãi, thảnh thơi. Bạn có thể lựa chọn ngồi trên tầng, bên ô cửa kính lớn in bóng nắng và ngắm nhìn dòng người hoặc ngồi ngay dưới vỉa hè phía trước quán để cảm nhận một mùa thu đang về.

Uptown Terrace

Ban công đón gió, tận hưởng trời thu mát mẻ ở Hà Nội. Ảnh: Coffeeholiicc

Không thể đếm được quanh hồ Tây có bao nhiêu quán cà phê có ban công rộng nhưng dễ tìm thấy nhất có lẽ là Uptown Terrace nằm ngay ở đầu đường Nguyễn Đình Thi. Nếu là người "mù đường" hay là người phương xa tới thì đây là một địa chỉ an toàn dành cho bạn. Đi từ phía vườn hoa Lý Tự Trọng vào, quán nằm ngay phía bên tay trái, nằm sát hồ, nằm giữa không gian cây cối xanh um.

Với vị trí đắc địa, quán đã sang tên đổi chủ nhiều lần nhưng vẫn được sử dụng để bán cà phê và vẫn được nhiều thực khách yêu mến. Uptown Terrace có 3 tầng với rất nhiều chỗ ngồi, trang trí đơn giản, tận dụng không gian sát hồ nên cửa sổ lớn luôn được rộng mở đón nắng và gió Tây hồ. Phần ban công rộng hướng về phía hồ Tây là nơi lý tưởng để tận hưởng những ngày nắng đẹp trời đầu mùa thu ở Hà Nội. Giá cả ở đây khá phải chăng, phù hợp với học sinh, sinh viên.

T. Coffee

Đây có lẽ là quán cà phê có diện tích rất khiên tốn so với mặt bằng chung ở Hà Nội, chỉ gồm một gian vừa phải, một gác nhỏ kê được vài chiếc bàn. Nhưng đáng giá nhất là phần ngoài hiên của T.coffee khi quán nằm ngay trên trục phố đi bộ tuyệt đẹp ở Hà Nội, một mặt là phố Đinh Lễ, mặt còn lại hướng ra phía đường Ngô Quyền.

Phần hiên nhỏ chỉ kê được khoảng 3 chiếc bàn, do vậy, lúc nào cũng có người muốn "xí" để tận hưởng không gian yên tĩnh nơi phố sách, dưới tán cây xà cừ lâu năm, hướng mắt ra phía hồ Gươm xa xa hay ngắm nhìn dòng người ngược xuôi qua lại. Mặc dù diện tích nhỏ nhưng T. Coffee rất được chú trọng khâu thiết kế nên lúc nào bạn cũng có thể có một kho ảnh sống ảo. Một chiếc giá sách lớn choán một phần tường của quán, 2 mặt còn lại ốp cửa kính. Bàn ghế ngoài hiên đều là sắt sơn đen, đơn giản nhưng đầy tính nghệ thuật. Quán bán cả take away và dùng tại chỗ với mức giá trung bình.

Artisée Việt Nam

Vừa thưởng thức bánh ngọt, vừa ngắm Nhà thờ Lớn thì thật tuyệt trong những ngày thu đẹp thế này. Ảnh: tn.phamm

Nằm ngay sát Nhà thờ Lớn, Artisée Việt Nam là địa chỉ dành cho những tín đồ hảo ngọt bởi đây là thiên đường của các loại bánh ngọt thơm mềm, màu sắc hấp dẫn. Quán có cả trong nhà và ngoài trời nhưng với tiết trời thu mát mẻ thế này, nhâm nhi tách trà nóng, nếm miếng bánh thơm ngọt và ngắm nhìn ánh nắng thu trải dài một góc nhà thờ cổ kính, thâm nghiêm thì không còn gì bằng. Artisée Việt Nam được trang trí theo phong cách Pháp, bàn ghế và khu vực ban công tái hiện một phần Paris hoa lệ, chắc chắn sẽ khiến thực khách không cầm lòng được phải giơ máy lên chụp ảnh sống ảo. Các loại bánh có giá khá cao, miếng bánh nhỏ khoảng 50.000 đồng trở lên, cả chiếc bánh khoảng 500.000 đồng.

Theo Ngôi sao